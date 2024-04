OPPO A3 Pro ufficiale: è più resistente dei top di gamma

Adesso è ufficiale: OPPO A3 Pro è stato presentato al pubblico, ed è stato fatto presentandolo come un medio di gamma con caratteristiche sopra alla media. Ha persino delle specifiche che superano quelle dei top di gamma più costosi, vantando una scocca realizzata con parametri che lo rendono più resistente del solito.

OPPO A3 Pro è il nuovo mid-range di fascia alta: tutte le sue novità

Crediti: OPPO

Disponibile nelle colorazioni in vetro Azure e in ecopelle Mountain Blue e Yunjin Pink, OPPO A3 Pro misura 162,7 x 74,3 x 7,53/7,89 mm per un peso di 177/182 grammi. Pur non essendo un flagship, ha certificazione IP69 contro polvere, liquidi e alte pressioni ed è protetto davanti da Gorilla Glass Victus 2 e dietro da vetro OPPO Crystal Shield con capacità anti-graffio aumentata di 3 volte e resistenza alle cadute aumentata del 160% fino a un’altezza di 1,8 metri con certificazione di resistenza SGS Gold Label a 5 stelle.

Lo smartphone ha uno schermo curvo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, sensore ID ottico e luminosità fino a 950 nits. Il SoC è il MediaTek Dimensity 7050, a 6 nm TSMC con CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G68 MC4 a 950 MHz, 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile.

La scheda tecnica include batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 67W, doppia fotocamera da 64+2 MP f/1.7-2.4 con l’aggiunta di un sensore di profondità, selfie camera è una 8 MP f/2.0, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, speaker fino a 86 dB e software ColorOS 14 e Android 14.

OPPO A3 Pro è disponibile in Cina a partire dal prezzo di 1.999 CNY (259€) per la variante base da 8/128 GB, salendo a 2.199 CNY (285€) per quella da 12/256 GB per finire a quella da 2.499 CNY (323€) per quella da 12/512 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le