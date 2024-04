Spring Sale Honor: tanti sconti e offerte imperdibili su smartphone, tablet e PC!

I saldi tech di primavera arrivano anche su HiHonor, lo store ufficiale del brand, con tante offerte ed occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia targata Honor. Smartphone, tablet, indossabili, cuffie e notebook: più spendi e più risparmi grazie alla nuova promo Spring Sale e non mancano tante offerte lampo imperdibili!

Arriva la promo Spring Sale Honor: i saldi di primavera portano tante occasioni sul meglio dell’ecosistema del brand

Crediti: Honor

La primavera è la stagione della rinascita, uno dei momenti più belli ed affascinanti dell’anno: le giornate si allungano, il freddo inizia (finalmente) a lasciare spazio al caldo e assistiamo al risveglio della natura, con suoni e colori tutti nuovi. Un momento di cambiamento che coinvolge tutti e tutto, anche i dispositivi tech: quale momento migliore per concedersi un nuovo smartphone o un notebook per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento? Perché non approfittare dell’arrivo del bel tempo per fare attività all’aperto, in compagnia di uno degli smartwatch Honor? Le possibilità sono tantissime e le occasioni non mancano di certo con i saldi di primavera HiHonor: la promozione termina il 18 aprile, quindi cogli al volo il momento di passare ad un nuovo modello oppure di fare il tuo ingresso nel mondo di Honor. Oltre a tanti prodotti in offerta lampo è presente anche un’ulteriore possibilità di risparmiare:

20€ di sconto con una spesa di almeno 200€

con una spesa di almeno 200€ 30€ di sconto con una spesa di almeno 300€

con una spesa di almeno 300€ 40€ di sconto con una spesa di almeno 400€

Per scoprire tutte le offerte della promo Spring Sale Honor dai un’occhiata alla pagina dedicata all’iniziativa, dove troverai tutte le occasioni del momento. Tra queste, non farti scappare Honor Magic V2: il nuovo pieghevole top di gamma è in promozione a 1.599,9€ con una protezione dello schermo gratuita! Si tratta del foldable più sottile al mondo, equipaggiato con una robusta cerniera in lega di titanio in grado di superare le 400.000 pieghe. Bellissimo ed elegante, votato al multitasking e alle performance grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, ovviamente anche con tanta attenzione agli amanti delle foto (grazie al comparto da 50 + 50 + 50 MP con teleobiettivo dotato di zoom digitale 40X).

Crediti: Honor

Cerchi un top di gamma dallo stile più tradizionale? Niente paura perché Honor Magic 6 Pro è il flagship che stai cercando: un gioiello di stile e prestazioni, mosso dall’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 e dotato di un sistema fotografico intelligente Honor Falcon di nuova generazione. A questo si unisce una batteria al silicio-carbone di seconda generazione, un display ultra-resistente con nanocristalli ed un ampio schermo con tecnologia LTPO Eye Comfort. Ovviamente si tratta di un telefono certificato IP68, resistente ad acqua e polvere! Il prezzo scende a 999,9€ in occasione delle offerte di primavera e resterà in promozione fino al 30 aprile!

Crediti: Honor

Le occasioni continuano con altri due smartphone d’eccezione: Honor 90 è in sconto a 399,9€ nella configurazione top da 12/512 GB mentre Honor Magic 6 Lite è in promozione a 299,9€! Si tratta di soluzioni perfette per chi cerca un telefono dal prezzo vantaggioso, ma senza troppe rinunce e con uno stile unico. Honor 90 è l’ultimo modello della serie Number, caratterizzato da un design ultra-sottile e ultra-leggero (solo 7,8 mm di spessore e 183 grammi di peso), una selfie camera da 50 MP per autoscatti mozzafiato ed una fotocamera principale da ben 200 MP. Honor Magic 6 Lite ha un look che strizza l’occhio al fratello maggiore, con un ampio modulo fotografico circolare (ed un sensore da 108 MP). Tra le altre caratteristiche abbiamo uno schermo AMOLED a 120 Hz (6,78″) ed una capiente batteria da 5.300 mAh.

Crediti: Honor

Primavera significa cambiamento e la promo Spring Sale Honor è il momento adatto per rinnovare gli strumenti che utilizziamo quotidianamente per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento. Honor Pad 9 è disponibile in sconto a 299,9€ ed è possibile aggiungere un paio di auricolari EarBuds X6 semplicemente aggiungendo 1,99€! Un tablet perfetto per qualsiasi esigenza grazie all’ampio schermo FullView da 12,1″ con protezione occhi, la super batteria da 8.300 mAh con ricarica da 35W, il sistema Histen Audio con 8 altoparlanti e il processore Snapdragon 6 Gen 1.

Anche Honor MagicBook X 16 2023 scende ad un prezzo imperdibile: solo 649,9€ (fino al 30 aprile) per un portatile completo a tutto tondo, versatile e potente. Il notebook è mosso dal processore i5-12450H (con 16/512 GB di memorie, con storage SSD) ed offre un ampio schermo IPS antiriflesso da 16″ (con certificazione TÜV Rheinland anti luci blu), dimensioni compatte ed un elegante corpo in metallo, una batteria a lunga durata ed una tastiera numerica indipendente, senza contare il lettore d’impronte digitali.

