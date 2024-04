Wanbo X1 Mini costa meno di 40€: è il proiettore più economico dell’ecosistema Xiaomi!

Il proiettore compatto Wanbo X1 Mini ritorna in una versione aggiornata, con alcune migliorie ed un codice sconto dedicato, grazie allo store Geekbuying: il prezzo diventa super vantaggioso (con tanto di spedizione gratis dall’Europa), tanto da metterci di fronte al proiettore più economico dell’ecosistema di Xiaomi YouPin!

Codice sconto Wanbo X1 Mini: da Xiaomi YouPin al tuo salotto grazie ad un’offerta irresistibile

Crediti: Wanbo

Dal design compatto e maneggevole, Wanbo X1 Mini da Xiaomi YouPin (chiamato anche semplicemente Wanbo Mini) si presenta come un proiettore basilare, perfetto per neofiti, per utenti in cerca di un dispositivo per intrattenere i più piccoli, oppure per chi punta ad una soluzione da portare in giro ad ogni occasione (visto anche il peso contenuto di 600 grammi). Si tratta di un proiettore a LED con risoluzione nativa in HD (720p), decodifica in Full HD (1080p), da 40″ fino a 120″, rapporto in 16:9, sistema audio integrato ed una doppia ventola silenziosa.

Si tratta di una versione migliorata del mini proiettore, in questo caso con una luminosità maggiorata del 25% (250 ANSI Lumen), una lente aggiornata ed uno speaker da 3W Full Range. Nonostante le dimensioni ridotte (165 x 122 x 86 mm), il dispositivo offre un sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Crediti: Wanbo

Wanbo Mini (o X1 Mini) arriva da Xiaomi YouPin (la piattaforma di crowdfunding della compagnia) ed ora debutta su Geekbuying, con spedizione gratis dall’Europa: il prezzo scende a soli 39€ e di fatto ci troviamo alle prese con il proiettore più accessibile dell’ecosistema del brand cinese. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

