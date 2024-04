Android 15: i widget nella lock screen torneranno, ma non per tutti

Da quando sono stati introdotti da Apple a bordo di iOS 16 nel 2022, si vocifera che i widget nella schermata di blocco torneranno anche su Android, forse a partire da Android 15. A dire il vero, è già da Android 14 che se ne parla, con tanto di prove che non si sono però concretizzate in quanto l’attuale firmware di Google non offre questa possibilità. Questo sembra che avverrà con il prossimo major update Android, anche se con un’importante limitazione.

Tornano i widget nella schermata di blocco a bordo di Android 15, ma con un limite

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

L’ultima volta che Android permise ai suoi utenti di posizionare i widget nella schermata di blocco era praticamente dieci anni fa: con l’avvento nel 2014 di Android 5.0 Lollipop, il team Google decise di rimuovere questa funzionalità e di non reintrodurla più. Da allora, è possibile inserirli esclusivamente nella schermata home, ma il fatto che iOS 16 abbia fatto il contrario l’ha riportata al centro dell’attenzione.

A proposito di Android 15, lo riporta il noto insider Mishaal Rahman: a partire da inizio 2024, nel sistema operativo di Google è comparso il nuovo “spazio comune“, a cui si accede effettuando uno swipe da destro sulla schermata di blocco. Tuttavia, scavando nel software di Android 15 Beta 1 è stato scoperto che questa feature sarebbe legata alla modalità hub di Android e pertanto sarebbe esclusiva solo sui tablet.

Andando nel menu modalità Hub, sarebbero presenti i nuovi interruttore “Mostra widget sulla schermata di blocco” e “Permetti qualsiasi widget sulla schermata di blocco“. Secondo gli indizi raccolti, sarebbe più corretto dire che i widget non sarebbero raccolti nella schermata di blocco bensì in una sua schermata parallela. Abbiamo una data di presentazione di Android 15, e sappiamo già quali smartphone Xiaomi e Samsung riceveranno l’aggiornamento.

