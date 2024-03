Google I/O 2024 e Android 15, svelata la data: cosa aspettarsi dall’evento

Il mese di maggio è ancora una volta un momento importante per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo con a bordo l’OS del robottino verde (e non solo). La casa statunitense ha annunciato la data dell’evento Google I/O 2024 e ovviamente non possiamo che aspettarci la presentazione di Android 15, la prossima versione del sistema operativo mobile per eccellenza.

Google I/O 2024: l’evento dell’anno con Android 15 ha una data ufficiale

Crediti: Google

La data dell’evento dedicato al Google I/O 2024 e ad Android 15 è fissata per il 14 maggio 2024: la presentazione si terrà allo Shoreline Amphitheater di Mountain View, con la partecipazione del CEO Sundar Pichai, figura iconica di Google. Ma quali saranno le novità in arrivo? Ovviamente abbiamo già nominato Android 15, attualmente alla prima Developer Preview: l’evento di Big G solitamente è il momento perfetto per presentare in via ufficiale il nuovo sistema mobile e le sue funzionalità.

Crediti: Google

Visto che attualmente i riflettori sono tutti puntati sull’intelligenza artificiale è probabile che arrivino novità anche in questo senso. Tra i papabili troviamo anche Android XR: il software pensato per la realtà mista potrebbe essere mostrato durante l’evento, ma si tratta di un’ipotesi. Passando alla parte hardware, non possiamo che aspettarci l’annuncio di Google Pixel 8a: lo smartphone è stato protagonista di una valanga di indiscrezioni e ormai manca solo il debutto. Diverso il discorso “pieghevoli”: il primo Pixel Fold è stato lanciato durante l’evento I/O ma quest’anno le cose dovrebbero cambiare e Pixel Fold 2 è atteso per il mese di ottobre.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le