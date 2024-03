Google Pixel 9 e 9 Pro: una novità sarà lo schermo Adaptive Touch

Potrebbe non essere la novità che in tanti attendono su Google Pixel 9 e 9 Pro ma potrebbe essere quella che, una volta provata, nessuno vorrà più farne a meno. Dovrebbe chiamarsi Adaptive Touch e, anche se non c’è alcuna conferma ufficiale, la presenza di questa funzionalità software all’interno di Android 14 QPR Beta 1 sembrerebbe confermarlo.

Adaptive Touch: ecco come migliorerà lo schermo di Google Pixel 9 e 9 Pro

Crediti: Mishaal Rahman

Avete presente quando usate lo smartphone nella doccia o sotto la pioggia e lo schermo non risponde più correttamente al tocco? Questo succede perché le gocce d’acqua che si depositano sul display possono creare uno strato conduttivo che interferisce sulla capacità dello smartphone di registrare i tocchi correttamente. Un fenomeno fastidioso che succede anche quando si utilizza il telefono con le mani bagnate o anche con certe pellicole protettive, a causa della tecnologia capacitiva del display utilizzata da praticamente ogni modello in circolazione.

Per risolvere questo annoso problema, pare che Google potrebbe inserire questo Adaptive Touch a bordo dei prossimi Pixel 9 e 9 Pro, con una feature presente nel menu Impostazioni>Display>Sensibilità al tocco: una volta attivata, “la sensibilità al tocco si adatterà automaticamente all’ambiente, alle attività e alla protezione dello schermo“. Sulla base di agenti esterni non ben precisati (potrebbe essere la pioggia, pellicole o entrambi), il telefono potrà regolare automaticamente la sensibilità del touch screen.

Nonostante in Android 14 QPR3 Beta 2 ci siano riferimenti a Google Pixel 9 e 9 Pro con la sigla P24, non è detto se rimarrà un’esclusiva dei futuri modelli o se verrà estesa anche a quelli precedenti. Non sarebbero comunque gli unici ad avere questa opzione, visto che l’Aqua Touch di OnePlus 12 sa fare miracoli.

