Honor Magic 6 Ultimate: i teaser svelano fotocamera e display innovativi

Pochi giorni ci separano dalla presentazione di Honor Magic 6 Ultimate, quello che sarà l’esponente più pregiato della gamma di smartphone top di gamma dell’ex sub-brand di Huawei. Abbiamo recensito Magic 6 Pro, un modello senz’altro di prima fascia nel mercato Android, ma che a breve sarà superato da una variante Ultimate che porterà sul piatto specifiche più avanzate, soprattutto lato display e fotocamera.

Honor Magic 6 Ultimate porterà con sé grossi avanzamenti per display e fotocamera

Crediti: Honor

A bordo di Honor Magic 6 Ultimate troveremo uno schermo OLED LTPO da 6,8″ 2.800 x 1.280 pixel prodotto da BOE che per la prima volta nel settore mobile utilizzerà una struttura a doppio strato “tandem dual stack”. Questa tecnologia gli permetterà di avere una longevità aumentata del 60% ma anche consumi energetici ridotti fino al 40%, usando due strati per emettere luce al doppio della luminosità e disperdere l’energia prodotta in modo più uniforme.

Spostandoci alla fotocamera, utilizzerebbe l’inedito OmniVision OV50K, sensore 1″-type che integrerà per la prima volta la tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Da un punto di vista tecnico, ogni fotodiodo viene posizionato dentro a un condensatore ad alta densità: in questo modo, i fotoelettroni catturati in eccesso possono fluire verso i condensatori adiacenti, evitando eventuali problemi di sovraesposizione delle immagini. Al contrario dei sensori tradizionali, che gestiscono 30.000 pixel per singolo pixel, questo sensore ne raggiunge 270.000 per pixel.

Questo, unito a delle lenti con apertura variabile f/1.4-2.0, garantirebbe allo smartphone di immortalare meglio foto con luci difficili e in controluce con una gamma dinamica aumentata del 600% e con un elevato intervallo d’esposizione 15EV. Non a caso, la tecnologia LOFIC viene solitamente vista sulle auto a guida autonoma, che devono quanto più possibile evitare sovraesposizioni quando ci si trova in prossimità di tunnel, parcheggi e così via.

Honor Magic 6 Ultimate ha già un volto, con immagini render che fanno discutere, e ne conosciamo anche la data di presentazione assieme a Magic 6 RSR Porsche Design.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le