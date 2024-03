Honor Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design in arrivo: annunciata la data

Dopo aver fatto la conoscenza di Magic 6 e Magic 6 Pro, la serie flagship della compagnia cinese si prepara a dare il benvenuto ad altri due modelli: Honor Magic 6 Ultimate e Magic 6 RSR Porsche Design. Del primo si parla da mesi come del modello più avanzato del trittico, mentre il secondo si è palesato più recentemente come quello che siglerà per la seconda volta la collaborazione con la casa automobilistica.

Honor si prepara ad allargare la famiglia Magic 6 con due nuovi modelli top di gamma

La presentazione ufficiale si terrà in Cina il 18 marzo, giornata in cui scopriremo i due nuovi top di gamma targati Honor. Nei teaser ufficiali vediamo uno scorcio di quello che dovrebbe essere il modulo fotografico di Honor Magic 6 Ultimate, che rispetto ai modelli standard e Pro non avrà una fotocamera circolare bensì più squadrata seppur con linee curve che ne ammorbidiranno le forme. Al contrario, quanto visto finora di Honor Magic 6 RSR Porsche Design ci rivela uno smartphone con una livrea più spigolosa, contraddistinta da una fotocamera esagonale.

Parlando di specifiche, rispetto alla tripla fotocamera 50+50+200 MP di Magic 6 Pro con OV50H da 1/1,3″, Honor Magic 6 Ultimate e Magic 6 RSR Porsche Design vanterebbero un più avanzato sensore principale OV50K da 50 MP 1″-type, affiancato da un ultra-grandangolare OV50H anziché il Light Hunter 400 da 1/2,88″ e un teleobiettivo periscopiale da 160 MP anziché da 200 MP.

È poi prevista l’aggiunta della tecnologia di comunicazione satellitare, con un modello RSR Porsche Design che vanterebbe anche una costruzione con frame in titanio e vetro protettivo proprietario JuRhino Glass.

