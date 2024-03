SwitchBot presenta Lock Pro: potenza, adattabilità e supporto Matter

SwitchBot ha annunciato in questi giorni Lock Pro, una serratura intelligente retrofit di nuova generazione che ridefinisce la comodità e la sicurezza pur rimanendo incredibilmente facile da installare e utilizzare. Il mondo della domotica si arricchisce di un nuovo prodotto che aiuterà gli utenti a rimanere sempre al sicuro, modernizzando allo stesso tempo la propria abitazione.

SwitchBot Lock Pro: diversi metodi di sblocco per una sicurezza sempre efficace

Crediti: SwitchBot

SwitchBot Lock Pro supporta diversi tipi di serrature utilizzate in differenti regioni per consentire alle persone di tutto il mondo di modernizzare rapidamente le loro vecchie serrature, senza la necessità di apportare modifiche strutturali alla porta o la serratura già esistente. Inoltre, il processo di installazione non manomette la funzionalità della chiave originale, consentendo agli utenti di utilizzarla comunque in caso di necessità o emergenza.

Questa nuova serratura smart è compatibile con le serrature a profilo europeo, cilindri a pomello, cilindri ovali utilizzati prevalentemente nel Regno Unito, i cilindri tondi svizzeri, le serrature “night latch” e quelle multi-point. Per le versioni statunitensi, invece, sono compatibili le deadbolt a doppio cilindro, le jimmy proof e le mortise. Grazie alla stampa 3D, tuttavia, è possibile adattare il dispositivo ad altre serrature, ma solo dopo l’acquisto.

SwitchBot Lock Pro, inoltre, può essere utilizzata con diversi metodi di sblocco, tra cui anche il riconoscimento dell’impronta digitale in appena 0.3 secondi con un successo del 98%. Con il Keypad Touch è possibile salvare oltre 100 impronte digitali per concedere l’accesso semplificato anche a familiari ed amici, oltre che utilizzare diverse dita per lo sblocco.

Lock Pro, tuttavia, offre complessiva ben 15 metodi di sblocco, ovvero: Bluetooth, sblocco da remoto, condivisione della passcode, controllo vocale, tag NFC, widget iOS, Apple Watch, impronta digitale, telecomando fisico, passcode, carte NFC, passcode temporali, passcode one-time, impronta digitale temporale e chiave originale.

Con il nuovo Quick Key, dotato di un design moderno e duraturo, è possibile inoltre sbloccare la porta con un singolo click, oppure effettuare una pressione prolungata di 2 secondi per il blocco automatico. Il dispositivo, inoltre, permette di non doversi preoccupare dell’autonomia: con l’utilizzo di quattro batterie AA della durata di 9 mesi, infatti, SwitchBot garantisce un’autonomia superiore del 1.5x rispetto alle altre serrature smart. Con il Dual Power Pack, invece, si può ottenere una durata di 12 mesi con la possibilità di ricaricare le batterie.

SwitchBot Lock Pro mette a disposizione anche il supporto per il nuovo protocollo domotico Matter, che rende compatibile il dispositivo con tutti gli ecosistemi supportati, tramite l’utilizzo dello SwitchBot Hub Mini Matter Enabled. La sicurezza, però, è fondamentale e per questo motivo questa serratura smart mette a disposizione: Auto-Lock per bloccare la porta quando si arriva a casa, Notifiche Real-time per monitorare sempre lo stato della serratura, Notifiche per la batteria nel caso in cui fosse scarica e le Passcode di emergenza per allertare gli altri nel caso di pericolo.

La nuova SwitchBot Lock Pro è disponibile da oggi in preordine al prezzo scontato di 99.99€ (invece di 139.99€) sul sito ufficiale. Il bundle con SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter, invece, è disponibile al prezzo scontato di 159.99€ (invece di 239.99€).

