Un tablet compatto: Xiaomi vuole tornare sui suoi passi?

E se Xiaomi aggiungesse al suo catalogo di tablet un modello con display compatto? È questa l’idea che sta circolando in rete in queste ore, da quando la stessa dirigenza ha solleticato il palato degli appassionati con post a tema. Da quando Xiaomi è tornata a essere membro del mercato dei tablet, ha preferito adeguarsi alla media del panorama globale, offrendo ai suoi utenti dispositivi con schermi di dimensioni sopra una certa diagonale, un trend che potrebbe però subire delle modifiche.

Xiaomi starebbe preparando un tablet con dimensioni più compatte

La serie Xiaomi Pad 5 va dagli 11″ ai 12,4″, la più recente serie Pad 6 dagli 11″ ad addirittura 14″, e anche i brand rivali fanno altrettanto: se si prendono marchi come OPPO, OnePlus, vivo, iQOO e Realme, i loro modelli oscillano fra i 10″ e i 12″. L’unica eccezione è di quest’ultima compagnia, con quel Realme Pad Mini che ha una diagonale da 8,7″.

Sul social cinese Weibo, alcuni dirigenti Xiaomi hanno attirato l’attenzione di chi vorrebbe un tablet più compatto con una serie di post ad hoc; come apostrofa Ethan Zhang Yu, marketing manager di Redmi, “c’è veramente così tanta richiesta per tablet da 8″?“. Ma non sarebbe la prima volta che Xiaomi crea un tablet del genere: tornando indietro nel tempo, le primissime serie Xiaomi Pad 1, 2, 3 e 4 avevano tutti modelli da 8″.

Non c’è ancora niente di certo, ma il fatto che sia sempre Apple a guidare le vendite dei tablet potrebbe essere d’ispirazione: si vocifera che iPad Mini sarà sostituito da un modello pieghevole, e chissà che Xiaomi non voglia rimpiazzarlo con un suo modello.

