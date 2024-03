Xiaomi 11 Lite NE 5G e app Microsoft: problemi con HyperOS

L’aggiornamento ad HyperOS è importante perché segna la transizione dalla MIUI e il suo conseguente addio, anche per i possessori di Xiaomi 11 Lite 5G NE. Lo smartphone fa già parte della lista dei modelli che sono stati aggiornati dal team di sviluppo software della compagnia, e questo non può che far piacere a coloro che ne hanno. Lanciato nell’autunno 2021, giunse sul mercato con l’allora MIUI 12.5 basata su Android 11, quindi è il suo terzo e probabilmente ultimo major update.

Chi ha aggiornato Xiaomi 11 Lite 5G NE ad HyperOS ha problemi con le app Microsoft

C’è però un problema: come segnalano diversi utenti, dopo aver effettuato l’aggiornamento ad HyperOS ci sono malfunzionamenti delle app Microsoft su Xiaomi 11 Lite 5G NE. Sia che si parli di Microsoft Edge, Outlook, Copilot, Teams, OneDrive, Work, Excel e così via, le applicazioni crashano in continuazione risultando così impossibili da utilizzare, e anche disinstallandole e reinstallandole o addirittura resettando lo smartphone il problema non viene risolto.

Nel caso di Microsoft Outlook, il problema sembrerebbe riguardare esclusivamente chi utilizza un account lavorativo, mentre chi usa un account standard non ne sarebbe toccato. Non mancano segnalazioni anche da parte di possessori di altri smartphone, come nel caso di Redmi Note 13 Pro, pertanto non è da escludere che sia un problema che riguarda HyperOS in generale e non soltanto Xiaomi 11 Lite 5G NE. Non appena avremo maggiori dettagli, ufficiali e non, non mancheremo di farvelo sapere.

