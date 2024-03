Motorola X50 Ultra sarà il nostro Edge 50 Pro: ecco la data ufficiale

Aggiornamento 14/03: annunciata la data di presentazione di Motorola Edge 50 Pro/X50 Ultra, la trovate nell’articolo.

Motorola ha annunciato di voler tornare nella top 3 mondiale, e per farlo dovrà convincere anche nella fascia alta, in vista del prossimo Moto X50 Ultra aka Motorola Edge 50 Pro. Di tutti i produttori di smartphone sul mercato, Motorola è rimasta una delle ultima a non aver ancora sfornato un flagship di nuova generazione, anche se ormai è soltanto questione di tempo.

Moto X50 Ultra alias Motorola Edge 50 Pro: nuovi teaser del top di gamma Motorola

Crediti: Androidheadlines

I teaser parlano chiaro: Moto X50 Ultra è ormai prossimo al debutto, e ovviamente anche Motorola ha scelto un soprannome a tema intelligenza artificiale. Viene indicato come AI Mobile Phone, anche se per il momento i dettagli ufficiali sono scarsi: quasi certamente si baserà su Snapdragon 8 Gen 3, SoC che ha dalla sua un AI Engine che usa CPU, GPU, memorie, sensoristica ed NPU per offrire prestazioni AI di primo livello.

Nelle immagini scorgiamo una scocca in ecopelle e una fotocamera posizionata in alto a sinistra, per uno smartphone che si vocifera avrebbe display curvo OLED da 6,7″ Full HD+ a 165 Hz, memorie da 12/512 GB, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 125W, il potenziamento di quella wireless a 50W, Android 14 e fotocamere da 50 MP, ultra-grandangolare e teleobiettivo.

Official ✅

Motorola Edge 50 Pro is launching in India on 3 April, 2024.



Specifications

📱 6.7" OLED curved display

165Hz refresh rate

🔳 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset

🍭 Android 14

📸 50MP main OIS+ Ultrawide+ telephoto rear camera

🔋 4500mAh battery

⚡ 125 watt… pic.twitter.com/JtJkRv6Gyg — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 14, 2024

Non viene specificato il nome dello smartphone, ma è stata annunciata la data di presentazione: il 3 aprile sarà quasi sicuramente annunciato Motorola Edge 50 Pro (in Cina Moto X50 Ultra). Probabilmente ci sarà da attendere i mesi successivi per il lancio in Europa e in Italia: fra X40 ed Edge 40 passarono quasi 4 mesi.

