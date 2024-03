Questo smartwatch ha tutto l’occorrente e costa meno di 20€

Leggero, compatto e resistente, dotato di tante funzioni utili per fitness e salute, proposto ad un prezzo super economico. Questo è QCY GTC, uno smartwatch che non fa una piega e costa meno di 20€ grazie all’offerta lampo dello store Banggood: imperdibile se sei alla ricerca di un indossabile dal prezzo stracciato!

QCY GTC: le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate allo smartwatch low budget

Crediti: QCY

Dotato di un ampio schermo TFT da 1,85″ HD (280 x 240 pixel), QCY GTC presenta un form factor squadrato ed un corpo del peso di soli 18,3 grammi, con tanto di resistenza ad acqua e polvere. Il cinturino è realizzato in silicone premium, per il massimo comfort in ogni occasione. Presente all’appello il supporto a più di 100 watch face, oltre 70 modalità sportive, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). L’app dedicata (disponibile sia per Android che iOS) permette di accedere a tutti i dettagli precisi sia delle attività sportive che delle funzioni dedicate alla salute. Il dispositivo presenta la lingua italiana e supporta anche le notifiche delle app, i controlli della musica, timer, sveglie e non solo. La batteria è un’unità da 220 mAh, per un’autonomia di circa 3/5 giorni di uso intenso.

Crediti: QCY

Lo smartwatch QCY GTC è una soluzione economica e basilare, ma che non si fa mancare nulla, ad un prezzo super: solo 18€ in offerta lampo su Banggood! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le