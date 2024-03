Honor Magic 6 Ultimate, immagini ufficiali: il design farà discutere

Honor dimostra di avere un certo appetito per la fascia premium del mercato: dopo aver presentato Magic 6 e 6 Pro, dopo il pieghevole Magic V2 e la sua prossima versione RSR Porsche Design, sta arrivando anche Honor Magic 6 Ultimate. È la prima volta che la compagnia lancia una versione “Ultimate” del suo flagship annuale, che rispetto a quelle già conosciute offrirà caratteristiche ancora più pregiate.

Honor Magic 6 Ultimate sta arrivando: ecco quale sarà il suo nuovo design

I teaser ce l’avevano fatto capire, e adesso ci sono le immagini ufficiali a confermarlo: Honor Magic 6 Ultimate avrà un design rinnovato rispetto alle altre due versioni. A cambiare sarà il modulo fotografico, che abbandonerà le forme circolare in favore di un look più squadrato e un’estetica quantomeno originale. Disponibile in due colorazioni in ecopelle Rock Black e Sky Purple, dalla sezione che contiene la fotocamera partono due linee metalliche che segnano in verticale la scocca.

Specifiche alla mano, questa variante Ultimate dovrebbe contraddistinguersi per l’introduzione della comunicazione satellitare e una fotocamera più avanzata. La presentazione è ufficialmente prevista a breve, il 18 marzo, giorno in cui scopriremo anche Honor Magic 6 Porsche Design, anch’esso con un nuovo look per la fotocamera.

