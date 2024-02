Honor Magic 6 RSR Porsche Design al MWC 2024? Specifiche da top

Aggiornamento 16/02: dopo aver parlato di date, trapelano in rete le specifiche tecniche, le trovate nell’articolo.

Mentre l’evento di Barcellona si fa sempre più vicino, arrivano vari indizi che lasciano pensare che alla fiera tech ci sarà anche un ospite speciale (e inatteso). Honor Magic 6 RSR Porsche Design potrebbe essere tra i protagonisti del MWC 2024, il palcoscenico perfetto per mostrare una versione inedita del top di gamma.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design al MWC 2024: cosa sappiamo finora

Magic V2 in Versione Porsche Design – Crediti: Honor

Fin dalla conferma della collaborazione tra Honor e Porsche Design (in realtà anche da prima) si vocifera dell’esistenza di un’edizione speciale dedicata a Magic 6, ma al momento tutto tace da parte dei due brand. Nei giorni scorsi è spuntato uno smartphone inedito all’interno del database dell’ente MIIT: si tratta di un dispositivo siglato BAL-AN20 e secondo vari insider la sua identità è proprio quella di Honor Magic 6 RSR Porsche Design. La certificazione non rivela nulla di particolare, fatta eccezione per la presenza del 5G e della comunicazione satellitare.

Secondo quanto riportato più recentemente, il nuovo smartphone in versione Porsche Design sarà al MWC 2024 durante l’evento del 25 febbraio. Il comunicato stampa ufficiale fa riferimento ad un dispositivo che si unirà al pieghevole Magic V2 RSR Porsche Design, quindi si tratterebbe di un’ennesima edizione speciale in collaborazione con il marchio automobilistico. Inoltre, i teaser ufficiali fanno riferimento alla serie Magic 6, anche se quasi sicuramente in Europa arriverà solo la versione Pro. Di conseguenza il termine serie potrebbe indicare proprio Honor Magic 6 Pro e l’inedito Magic 6 RSR Porsche Design.

A proposito di quest’ultimo, ecco che specifiche avrebbe: il flagship “ultra large cup” avrebbe design speciale in stile Porsche Design, frame in titanio, vetro protettivo proprietario JuRhino Glass, display con punch-hole e riconoscimento facciale 3D, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, batteria Qinghai Lake di seconda generazione, fotocamera con 1″-type OmniVision OV50K con lenti ad apertura variabile (come il modello Pro). Si vocifera anche di un prezzo particolarmente salato, mentre di recente ci sono state indiscrezioni anche per quanto riguarda il prezzo in Europa di Magic 6 Pro.

