Swisscom acquista Vodafone: fusione con Fastweb, cosa cambierà per i clienti

È arrivata l’ufficialità: Swisscom, il colosso dietro a Fastweb, ha annunciato di aver siglato l’accordo che gli consente l’acquisizione di Vodafone Italia. Un contratto del valore di 8 miliardi di euro, tutti in contanti, che pone così fine alle trattative precedentemente avviate e che coinvolgevano anche il competitor Iliad, la cui offerta venne però rifiutata per due volte in favore di quella della società elvetica. E adesso si rischia un “duopolio nel mercato b2b“, secondo il CEO di Iliad Thomas Reynaud, che minerebbe “la competitività del paese“.

Swisscom (Fastweb) annuncia l’acquisizione di Vodafone: cosa cambierà

Gli 8 miliardi saranno versati a debito da Swisscom, per una transazione che verrà saldata completamente entro il primo trimestre Q1 del 2025: da quel momento, l’accordo prevede che Swisscom potrà utilizzare il marchio Vodafone in Italia per la durata di 5 anni. Dalla fusione fra Vodafone Italia e Fastweb nascerà così un conglomerato importante, con 33 milioni di clienti pari a una quota di mercato del 32%, salendo al 36% per la Fibra FTTH e al 34,7% per la banda larga, con ricavi combinati da 7,3 miliardi di euro l’anno.

Ma cosa cambierà per gli attuali clienti dei due operatori? Per il momento, non sono attesi stravolgimenti da ambedue i lati: Swisscom si limita ad affermare che i consumatori lato mobile godranno di servizi convergenti e una migliore connettività e qualità del servizio, favorite dall’utilizzo di una rete proprietaria completamente gestita end-to-end; vantaggi che si rifletteranno anche per i clienti in banda larga, con servizi che miglioreranno grazie alla combinazione della rete Fastweb e del Fixed Wireless Access (FWA) 5G di Vodafone.

Secondo Swisscom, la fusione porterà benefici anche a compagnie e pubblica amministrazione: infrastruttura cloud, cybersecurity e AI di Fastweb e asset mobili di Vodafone accelereranno la digitalizzazione aziendale. Inoltre, la maggiore resilienza della nuova società garantirà investimenti a lungo termine più sostenibili nelle infrastrutture di rete fissa e mobile.

