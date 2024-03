Honor Magic 6 Ultimate e RSR Porsche Design, nuove immagini: look discutibile

Aggiornamento 15/03: nuove immagini, questa volta di Honor Magic 6 RSR Porsche Design, le trovate nell’articolo.

Honor dimostra di avere un certo appetito per la fascia premium del mercato: dopo aver presentato Magic 6 e 6 Pro, dopo il pieghevole Magic V2 e la sua prossima versione RSR, stanno arrivando anche Honor Magic 6 Ultimate e Magic 6 RSR Porsche Design. È la prima volta che la compagnia lancia delle versioni Ultimate e Porsche del suo flagship annuale, che rispetto a quelle già conosciute offriranno caratteristiche ancora più pregiate.

Honor Magic 6 Ultimate ed RSR Porsche Design stanno arrivando: quale sarà il nuovo design

Crediti: Honor Crediti: Honor

I teaser ce l’avevano fatto capire, e adesso ci sono le immagini ufficiali a confermarlo: Honor Magic 6 Ultimate avrà un design rinnovato rispetto alle altre due versioni. A cambiare sarà il modulo fotografico, che abbandonerà le forme circolare in favore di un look più squadrato e un’estetica quantomeno originale oltre che piuttosto spessa nell’ingombro. Disponibile in due colorazioni in ecopelle Rock Black e Sky Purple, dalla sezione che contiene la fotocamera partono due linee metalliche che segnano in verticale la scocca.

Passando poi a Honor Magic 6 RSR Porsche Design, bozzetti e teaser ce l’avevano suggerito e adesso le foto dal vivo ce lo confermano. Mi riferisco al suo modulo fotografico, che rispetto a quello della variante Ultimate presenta linee più spigolose e forme esagonali, con una linea che sembra dividere la scocca nella parte centrale.

Specifiche alla mano, Honor Magic 6 Ultimate ed RSR Porsche Design condividerebbero buona parte delle novità. Avrebbero un nuovo schermo BOE K2 di tipo OLED LTPO 8T da 6,8″ 2.5K (2.800 x 1.280 pixel) a 120 Hz più longevo e meno energivoro, scocca spessa 8,9 mm e con un peso di 237 grammi, colorazioni in pelle vegana Purple/Black (Ultimate) e vetro Pink/Grey (RSR), comunicazione satellitare, batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida 80W e wireless 66W, memorie da 512 GB/1 TB (Ultimate) e 24 GB+1 TB (RSR), fotocamera OV50K da 50 MP con sensore 1/1,3″, tecnologia LOFIC e autofocus laser dTOF a 1.200 punti. La presentazione è ufficialmente prevista a breve, il 18 marzo; non sappiamo ancora i prezzi, ma ci aspettiamo cifre piuttosto salate.

