Vodafone Italia rifiuta Iliad, ma è pronta la vendita a Fastweb

Aggiornamento 28/02: ci sono nuovi dettagli sulla volontà di Fastweb di acquisire Vodafone, li trovate a fine articolo.

No, non avete letto male: Vodafone Italia potrebbe essere comprata da Fastweb e Iliad. È questo il sorprendente rumor rivelato da fonti anonime vicine alla situazione ai giornalisti di Bloomberg, che riporta l’eventualità che l’operatore di proprietà di Swisscom AG acquisisca la divisione italiana di Vodafone.

Fastweb e Iliad, in fase di preparazione l’accordo per acquistare Vodafone

Da quando è stata confermata la notizia che TIM ha approvato la vendita per 18,8 miliardi di euro della propria rete telefonica verso il fondo statunitense KKR, era previsto che il mercato degli operatori in Italia subisse alcuni scossoni. Ancor prima della cessione da parte di TIM, già nel 2022 Vodafone aveva rifiutato l’offerta da 11,25 miliardi che il consorzio con fra le sue fila anche Iliad, definendola non nell’interesse dei suoi azionisti.

Come confermato da fonti riportate da DDay, la trattativa sarebbe in fase avanzata, e vedrebbe coinvolte Vodafone, Fastweb e Iliad, appunto. A guidare l’accordo sarebbe Fastweb, che grazie alla firma dell’accordo di non divulgazione avrebbe avuto accesso alla documentazione privata di Vodafone sulla cui base starebbe preparando l’offerta da proporre.

Qualora l’accordo andasse in porto, l’ipotesi che sta circolando è che Fastweb acquisirebbe l’infrastruttura mobile e fissa di Vodafone, mentre la divisione retail/consumer verrebbe ceduta a Iliad, che vedrebbe così accontentata la richiesta fatta lo scorso anno. È ancora presto per parlare di cifre e conseguenze, fatto sta che parliamo di una negoziazione che pare avere delle basi solide e che si prepara a far discutere nei prossimi mesi.

Iliad vuole comprare Vodafone | Aggiornamento 18/12

Adesso è ufficiale: il gruppo Iliad ha presentato un’offerta di acquisizione di Vodafone Italia. L’intenzione della compagnia francese è quella di creare una nuova società con l’obiettivo di “sviluppare un’offerta di mercato attrattiva, fondata sull’innovazione, la crescita ed una customer experience senza pari“, grazie soprattutto all'”approccio innovativo di iliad alla connettività, all’accessibilità e all’inclusività digitale, unitamente all’expertise di Vodafone nel B2B“.

Vodafone non ha ancora accettato, dichiarando di star valutando “le opzioni con diverse parti” e in un certo senso confermando le trattative con Fastweb. Ma non solo, perché il comunicato ufficiale parla anche della possibilità di una vera e propria cessione verso terzi e non soltanto di fusione (nel 2020 Iliad aveva provato ad acquistarla al 100%, senza riuscirci).

Nella trattativa, Vodafone e Iliad avrebbero valutazioni rispettivamente di 6,5 miliardi e 4,45 miliardi di euro, ma a entrambe spetterebbe comunque il 50% del capitale della NewCo, il cui fatturato ammonterebbe a 5,8 miliardi di euro e che “sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni“, come affermato dal CEO di Iliad Thomas Reynaud.

Vodafone dice no | Aggiornamento 31/01

Per la seconda volta a distanza di due anni, Vodafone ha rifiutato l’offerta di Iliad. A dirlo è quest’ultima, che dopo aver proposto l’acquisizione lo scorso 18 dicembre ha annunciato il mancato accordo fra le parti. Ecco quanto dichiarato:

“Il Gruppo iliad ritiene che l’offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani. Il Gruppo iliad continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti.”

Fastweb vicina all’acquisizione | Aggiornamento 28/02

Dopo il rifiuto di Iliad, il gruppo Swisscom ergo Fastweb sarebbe in fase avanzata per l’acquisto di Vodafone Italia. La trattativa si aggirerebbe attorno agli 8 miliardi di euro, cifra inferiore del -20% rispetto a quanto avanzato da Iliad ma questa volta “cash and debt free“, cioè totalmente in contanti.

Vodafone Italia afferma di aver “intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia”, ritenendo “che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti“. Fastweb aggiunge che “la fusione riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente“.

Tuttavia, Swisscom ci tiene a specificare che al momento non è certo che l’accordo vada a buon fine, pertanto dovremo attendere ulteriori dettagli sul suo andamento. Secondo gli analisti, la fusione Vodafone/Fastweb avrà meno conseguenze sul mercato rispetto a quella Vodafone/Iliad, e quest’ultima potrebbe essere spinta a “guadagnare quote di mercato dopo il fallimento dei negoziati“. Si vocifera per Iliad persino di una potenziale acquisizione di Wind3 o di una parte di TIM, anche se è ancora presto per dirlo con certezza.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le