OnePlus 12 testato da JerryRigEverything, compreso il display Aqua Touch

Ogni volta che esce un nuovo top di gamma di rilievo come OnePlus 12, il buon caro JerryRigEverything fa quello che in pochi possono fare, ovvero “torturarlo” per verificarne la resistenza. Lo youtuber è divenuto noto per mettere alla prova le capacità strutturali degli smartphone più diffusi sul mercato, e questa volta è arrivato il turno dell’ultimo flagship annuale firmato OnePlus.

JerryRigEverything testa le capacità di resistenza (e non solo) di OnePlus 12

Come sempre, il test di JerryRigEverything parte dallo schermo, che su OnePlus 12 inizia a graffiarsi al livello 6 della scala di Mohs, con segni più evidenti al livello 7. Un risultato standard come la pressoché totalità degli smartphone in commercio, con l’unica eccezione rappresentata da Samsung Galaxy S24 Ultra, il cui vetro Gorilla Armor si graffia più difficilmente. Comunque, anche graffiandolo in maniera decisa, il sensore ID ottico posto sotto allo schermo del flagship OnePlus continua a funzionare correttamente.

Dietro c’è poi un vetro opaco, apprezzabile non soltanto esteticamente ma anche praticamente in quanto si sporca e rovina più difficilmente di un vetro lucido. Lateralmente c’è poi un telaio in alluminio con annesso Alert Slider, sempre apprezzato, per una scocca che presenta certificazione IP65 e che passa a pieni risultati il bend test.

La particolarità di OnePlus 12 si chiama Aqua Touch, tecnologia che permette allo schermo touch di continuare a funzionare anche quando bagnato. Avete presente quando usate il telefono sotto la doccia o la pioggia, il display si bagna e smette di rispondere al tocco? Ecco, con Aqua Touch ciò non accade, come dimostra il test di JerryRigEverything: lo stesso non si può dire per iPhone 15 Pro, il cui schermo “impazzisce” quando bagnato, mentre quello di Samsung Galaxy S24 Ultra dimostra di essere quasi all’altezza di quello di OnePlus.

Aqua Touch si basa su un algoritmo che calibra lo schermo in base agli input ricevuti: quando rileva la presenza di gocce d’acqua su di esso, regola di conseguenza la sensibilità del pannello touch. Ricordiamo che non è presente solamente su OnePlus 12 ma anche sul più economico OnePlus 12R.

