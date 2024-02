Realme 12 Pro e 12 Pro+: trapelano i prezzi per l’Europa

Circa un mese fa, Realme 12 Pro e 12 Pro+ vennero annunciati ufficialmente nel mercato principale di riferimento, cioè l’India, ma il debutto è attesa anche in Europa. I due nuovi smartphone di punta di Realme nella fascia medio di gamma verranno commercializzati in occidente: in attesa che ciò avvenga, sono apparsi in rete quelli che sarebbero i prezzi di vendita sui nostri mercati.

Ecco quali sarebbero i prezzi di vendita per l’Europa dei nuovi Realme 12 Pro e 12 Pro+

Realme 12 Pro+ (Crediti: Realme)

Le fonti riportate dal blog Appuals affermano che entrambi gli smartphone sarebbero disponibili nelle due colorazioni Submarine Blue e Navigator Beige. Nello specifico, Realme 12 Pro sarebbe venduto al prezzo di 399€ per la variante da 8/256 GB e 449€ per quella da 12/256 GB, mentre Realme 12 Pro+ salirebbe a 499€ per quella da 8/256 GB e 549€ per quella a 12/512 GB.

Cosa condividono i due smartphone? Entrambi sono certificati IP68, hanno schermo curvo AMOLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz e con sensore ID ottico, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67W, scocca in ecopelle, speaker stereo, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0 e software Android 14 e Realme UI 5.0. Le differenze stanno nel SoC, Snapdragon 6 Gen 1 e 7s Gen 2, nella fotocamera, da 50+8+32 MP con zoom 2x e 50+8+64 MP con zoom 3x, e nella selfie camera, da 16 MP e 32 MP.

