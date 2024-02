Xiaomi Pad 6S Pro ufficiale: è il tablet più potente della serie

Finalmente la casa di Lei Jun ha alzato il sipario sul nuovo Camera Phone Xiaomi 14 Ultra, il vero flagship della serie. Durante l’evento è stata annunciata anche un’altra aggiunta alla gamma di tablet del brand, un dispositivo con specifiche di punta e varie caratteristiche davvero niente male. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Xiaomi Pad 6S Pro tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (e incrociamo le dita nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini).

Xiaomi Pad 6S Pro: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet top

Design e display

Crediti: Xiaomi

In fatto di stile, Xiaomi Pad 6S Pro continua a proporre lo stesso look di precedenti Pad 6 e 6 Pro e Pad 6 Max. Tuttavia il modulo fotografico di questi ultimi è molto vicino a quello della gamma Xiaomi 13 mentre il nuovo modello 6S Pro sembra trarre ispirazione dai dispositivi della serie Xiaomi 14. La scocca è realizzata in metallo mentre frontalmente trova spazio un ampio schermo LCD da 12,4″ con risoluzione 3K, rapporto in 3:2, 294 PPI, fino a 900 nit di luminosità e refresh rate a 144 Hz. Il terminale presenta l’aggancio magnetico per la tastiera mentre il panello supporta tocchi e stilo.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche dalle indiscrezioni, il cuore di Xiaomi Pad 6S Pro è lo Snapdragon 8 Gen 2, ex chipset di punta targato Qualcomm caratterizzato da un processo a 4 nm ed un core principale Cortex-X3 con una frequenza massima fino a 3,2 GHz. Il tablet è equipaggiato con 8/12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione mentre per l’autonomia si affida ad una capiente batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 120W. Il software è la nuova interfaccia proprietaria Xiaomi HyperOS mentre lato connettività sono presenti WiFi 7, Bluetooth 5.3 ed una porta USB-C. Il comparto fotografico è basato su una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 MP mentre la selfie camera è un’unito da 20 MP. Per l’audio sono presenti otto speaker integrati, con supporto Dolby Audio.

Xiaomi Pad 6S Pro – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

Dimensioni di 278,7 x 191,58 x 6,26 mm per 590 grammi

Display LCD da 12,4″ 3K+ (3.048 x 2.032 pixel) in 3:2 con 294 PPI, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz, fino a 900 nit di luminosità e protezioni Gorilla Glass 5

(3.048 x 2.032 pixel) in 3:2 con 294 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 360 Hz, fino a 900 nit di luminosità e protezioni Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte ottico laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2 Gen 1

fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8 con sensore di profondità

f/1.8 con sensore di profondità selfie camera OV32D da 32 MP f/2.2

f/2.2 8 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 14 con HyperOS

Xiaomi Pad 6S Pro – Prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Il nuovo tablet Xiaomi Pad 6S Pro è stato lanciato in Cina durante l’evento del 22 febbraio, al prezzo di partenza di circa 423€ al cambio attuale. Di seguito trovate le configurazioni disponibili in patria, insieme al relativo prezzo di vendita.

8/256 GB – 3.299 CNY ( 423€ )

) 12/256 GB – 3.599 CNY ( 462€ )

) 12/512 GB – 3.999 CNY ( 513€ )

) 16 GB/1 TB – 4.499 CNY (577€)

Durante lo stesso evento è stato lanciato anche Xiaomi 14 Ultra: quest’ultimo sarà presentato in Europa il 25 febbraio (in occasione del MWC 2024) ma al momento non sappiamo se troverà spazio anche il nuovo tablet del brand.

