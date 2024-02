Sulla tastiera Gboard arriva anche l’OCR: adesso in rollout

Aggiornamento 22/02: la funzione OCR di Gboard, che permette di scansione i documenti ed estrarne il testo, è entrate oggi nella fase di rollout. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Nonostante il cartaceo sia sempre meno utilizzato, alcuni documenti è davvero impossibile non averli in formato fisico e spesso trasformarli in digitale non è un processo semplice. Per fortuna, secondo gli ultimi indizi emersi nel nuovo aggiornamento, anche la tastiera Gboard di Google introdurrà molto presto uno strumento OCR per scansionare il testo e riproporlo in versione digitalizzata.

La scansione del testo è in arrivo anche in Gboard

Crediti: 9to5Google

Gli esperti di 9to5Google, infatti, analizzando l’APK dell’ultimo aggiornamento della tastiera Gboard per Android hanno scovato all’interno del codice la possibilità di attivare il nuovo strumento OCR che consentirà di scansionare il testo direttamente in fase di digitazione. Una volta garantito il permesso di utilizzare la fotocamera, sarà possibile inquadrare il testo del documento per riproporlo immediatamente in versione digitale.

Grazie a questa nuova funzionalità, ottenere i testi dai documenti cartacei sarà ancora più veloce ed eliminerà la necessità di utilizzare un’app di terze parti. Accentrare tutti gli strumenti direttamente all’0itnerno della tastiera, infatti, semplifica il processo di digitazione e scrittura, permettendo all’utente di concentrarsi maggiormente sui contenuti.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma lo stato avanzato dello sviluppo fa ben sperare per il prossimo aggiornamento.

Aggiornamento 22/02: adesso in rollout la funzione OCR

Crediti: 9to5Google

Grazie al nuovo aggiornamento di Gboard per Android, da oggi entra in fase di rollout la funzione OCR che permette di scansione documenti ed estrarne il testo direttamente dalla tastiera, senza utilizzare applicazioni di terze parti. L’inserimento del testo, quindi, sarà ancora più semplice ed immediato, non appena tutti gli utenti potranno avere accesso a questa nuova funzione.

