Xiaomi annuncia quali modelli riceveranno Android 15

Nel prossimo futuro si prepara l’aggiornamento software basato su Android 15, ma quali sono i modelli di smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO che lo riceveranno? A dircelo è la stessa compagnia cinese, che sulle pagine del suo sito ufficiale riporta la lista di dispositivi che verranno aggiornati alla prossima versione del robottino verde di Google. In questo modo, chi ha già un suo prodotto può sapere se sarà aggiornato e chi ha intenzione di acquistarlo può sapere a cosa andrà incontro.

Ultimo aggiornamento: marzo 2024

Xiaomi, Redmi, POCO: quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad Android 15

Crediti: Android, Canva

Xiaomi ha infatti una pagina dedicata alla certificazione Android Enterprise Recommended rilasciata da Google, utile per capire quale sarà il supporto software per i modelli interessati. Essendoci Google di mezzo, ciò significa che l’elenco non comprende tutti quei modelli Xiaomi, Redmi e POCO che vengono venduti esclusivamente in Cina, area geografica dove Big G è storicamente bloccata.

Questo però non significa che questi non verranno comunque aggiornati: per esempio mancano Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra ma c’è 13 Lite, e viene difficile da credere che quei top di gamma non riceveranno Android 15 mentre il modello Lite sì. Lo stesso si può dire per l’ultima serie 14, anch’essa al momento assente ma che sicuramente riceverà il prossimo major update.

Precisati questi punti, ecco la lista dei dispositivi che avranno sicuramente l’aggiornamento ad Android 15:

Xiaomi Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite Xiaomi 13T, 13T Pro Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Lite Xiaomi 12T, 12T Pro

Redmi Redmi Note 13, Note 13 5G, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 12 Redmi 13C Redmi 12, 12 5G

POCO POCO M6 Pro 5G



Ma non finisce qui, perché Xiaomi ha anche annunciato quali saranno i modelli che avranno l’aggiornamento Android 16 e 17: per scoprirli, visitate la nostra pagina dedicata.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le