Redmi Projector Lite è il nuovo proiettore smart con sensore ToF e AI, a meno di 100€

A distanza di parecchi mesi dai modelli Projector 2 e 2 Pro, la costola di Xiaomi ha lanciato un nuovo proiettore smart, questa volta con un occhio decisamente attento al risparmio. Redmi Projector Lite è ufficiale in Cina e visto il prezzo super conveniente teniamo le dita incrociate e speriamo di vederlo quanto prima in vendita in uno dei soliti store per noi occidentali, magari proposto ad una cifra altrettanto conveniente!

Redmi Projector Lite: caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo proiettore smart di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Projector Lite eredita lo stile dei dispositivi del brand di Xiaomi: si tratta di un proiettore smart compatto, dal design minimale. Il dispositivo è una soluzione budget dalle specifiche basilari, anche se nasconde alcune caratteristiche da non prendere sotto gamba: il proiettore offre una risoluzione nativa in Full HD (1080p) ed è in grado di restituire un’immagine con dimensioni fino a 100″, con una luminosità di 150 CVIA lumen ed una durata di vita fino a 10 anni.

Tuttavia è presente una funzione insolita per un dispositivo di questa fascia di prezzo: il proiettore è dotato di un sensore ToF che agisce in combinazione con degli algoritmi di intelligenza artificiale per correggere automaticamente l’immagine (spostamento e messa a fuoco, entro un angolo di 15°). Per la connettività sono presenti un ingresso mini-jack da 3.5 mm, una porta HDMI, una USB 2.0 ed un ingresso per l’alimentazione (DC). Infine, è possibile collegarlo allo smartphone tramite l’app di Xiaomi e può proiettare sia lo schermo del telefono che quello del PC; presente anche il Bluetooth per abbinare una soundbar o un altro sistema audio.

Crediti: Redmi

Il proiettore smart economico Redmi Projector Lite è stato lanciato in Cina tramite Xiaomi YouPin, ad un prezzo di soli 699 CNY (ovvero circa 89€ al cambio attuale). Una cifra davvero niente male per una soluzione di questo tipo, basilare ma comunque dotata di funzioni interessanti.

