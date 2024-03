Saldi di Primavera Blackview: smartphone, tablet e indossabili fino al 50% di sconto su AliExpress!

Mentre sono in corso i festeggiamenti per il compleanno di AliExpress, arrivano novità ghiotte per tutti gli amanti dei dispositivi rugged (e non solo). Durante il periodo promozionale AliExpress 328, una sorta di Singles Day 11.11 in cui troviamo il meglio dei prodotti presenti sull’e-commerce a prezzo ribassato, ecco fare capolino le offerte targate Blackview con smartphone, tablet e indossabili anche a metà prezzo!

Blackview festeggia l’evento AliExpress 328, con offerte fino al 50% di sconto: ecco le migliori occasioni disponibili

Crediti: Blackview

L’evento AliExpress 328 (ossia il 14° compleanno dello store) durerà fino al 27 marzo e ovviamente non potevano mancare una sfilza di occasioni targate Blackview. Il brand è specializzato nel campo dei rugged phone, ma ovviamente non disdegna smartphone classici, tablet, indossabili e accessori. Se vi siete persi le offerte dell’11.11 e sentite che il Black Friday è ancora lontano potete trovare un’ottima consolazione con le promo disponibili adesso su AliExpress!

Tra i prodotti in sconto troviamo Blackview BL9000: si tratta di un rugged phone con doppio schermo e connettività 5G, un dispositivo votato alla resistenza ed equipaggiato con una fotocamera Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP ed una selfie camera da 50 MP, per scatti mozzafiato in ogni occasione e ad ogni evenienza. La cover posteriore ospira un display secondario circolare da 1,3″, utile per accedere a varie funzionalità senza la necessità di accendere lo schermo principale. Tra le feature al top troviamo gli ultimi algoritmi ArcSoft 8.0 e la tecnologia True-Chroma Image 2.0, utili per ottenere immagini dettagliate, con colori fedeli e vivi. Il rugged phone è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus e presenta un display principale con refresh rate a 120 Hz; presenti all’appello speaker stereo Smart-PA con ottimizzazioni Harman Kardon, il supporto alla ricarica da 120W ed un chipset Dimensity 8020 di MediaTek, accompagnato da tanta RAM (fino a 24 GB tramite Virtual RAM) e ben 512 GB di storage. Il tutto con la fluidità di Android 13, tramite DockOS 4.0. Blackview BL9000 è in offerta a 269,76€, ma solo fino al 27 marzo!

Crediti: Blackview

Anche Blackview BV8000 è un rugged phone 5G con un display secondario: grazie a quest’ultimo e alla fotocamera Samsung da 50 MP è possibile effettuare autoscatti di qualità utilizzando il sensore principale. Rispetto al modello maggiore abbiamo un chipset Dimensity 7050 e la ricarica rapida da 33W, ma rimangono caratteristiche come gli algoritmi ArcSoft 8.0, la connettività 5G, fino a 24 GB di RAM (in parte virtuale) e tantissimo spazio di archiviazione (512 GB). Android 13 (sotto forma di DokeOS 4.0) garantisce prestazioni scattanti in ogni momento! Blackview BV8000 scende a 204,91€ in occasione del compleanno di AliExpress!

Crediti: Blackview

Gli sconti continuano con Blackview SHARK 8, in offerta a 113,49€: in questo caso abbiamo a che fare con uno smartphone stiloso, che strizza l’occhio ai giovani grazie ad un design alla moda e a colorazioni fresche. Il dispositivo offre uno schermo 2.4K a 120 Hz, una fotocamera di alto livello da 64 MP, il chipset Helio G99 di MediaTek e Android 13. Tra i suoi punti di forza troviamo l’attenzione al comparto fotografico, con un sensore Samsung ISOCELL GW3, con il supporto degli algoritmi ArcSoft 7.0, per immagini impeccabili sia di giorno che di notte. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia di tutto rispetto.

Crediti: Blackview

Tra le occasioni del momento troviamo anche Blackview MEGA 1, in promozione a 176,09€. Si tratta dell’ultimo flagship tablet del brand, ancora fresco di lancio: il dispositivo è equipaggiato con un ampio schermo da 11,5″ 2.4K con refresh rate a 120 Hz. Inoltre è presente la certificazione Widevine L1, che consente la visualizzazione di contenuti video in streaming in alta definizione. L’esperienza multimediale è ancora più convincente grazie alla presenza di quattro speaker, mentre le performance generali sono affidate al chipset Helio G99, fino a 24 GB di RAM (virtuale) e con 256 GB di storage espandibili tramite micro SD (fino ad 1 TB). Anche in questo caso non manca una fotocamera Samsung, una soluzione ISOCELL JN1 da 50 MP con algoritmi ArcSoft 9.0 e la possibilità di effettuare riprese in 2K.

Crediti: Blackview

Infine non poteva manca un dispositivo pensato appositamente per gli utenti più sportivi ed avventurosi. Blackview W60 è il primo rugged watch con chiamate Bluetooth, una torcia LED incorporata e la bussola, e ora è in sconto a soli 29,51€. Costruito per durare nel tempo e reggere anche alle intemperie, lo smartwatch è protetto da un corpo ultra-resistente ed un vetro Panda Glass; ovviamente parliamo di un modello impermeabile e in grado di resistere anche alle temperature estreme. Presente all’appello un ampio schermo da 2,01″ con luminosità fino a 1.000 nit, una capiente batteria da 900 mAh, il cardiofrequenzimetro e il monitoraggio continuo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Insomma, questo è il momento perfetto per risparmiare sul meglio della linea di prodotti Blackview: la promo per il compleanno di AliExpress termina il 27 marzo, quindi affrettati per non perdere nemmeno un’occasione!

