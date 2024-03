Google rimuove app e watchfaces di terze parti dai Fitbit: i nuovi effetti del DMA

Con l’entrata in vigore del DMA nei territori dell’Unione Europea, Google ha deciso di non uniformare tutti i suoi prodotti alle nuove normative, lasciando quindi decadere importanti funzioni per alcuni dei suoi dispositivi. Alcuni smartwatch Fitbit, per esempio, perderanno l’accesso alle applicazioni e ai quadranti di terze parti in estate, proprio a casa della nuova legge europea.

Da giugno 2024 non sarà più possibile scaricare su Fitbit app e quadranti di terze parti

Crediti: Fitbit

Google ha annunciato tramite una pagina del supporto ufficiale, l’intenzione di non supportare ulteriormente la presenza delle app e delle watchfaces di terze parti all’interno dell’app Galleria di Fitbit. La causa è da ricercarsi nelle nuove normative del DMA, che Google ha deciso di non implementare in questa serie di prodotti.

“A seguito di un’attenta valutazione dell’impatto dei nuovi requisiti normativi, abbiamo deciso di rimuovere app e quadranti orologio di terze parti dalla galleria di app Fitbit per gli utenti nello Spazio economico europeo a giugno 2024. Puoi continuare a scaricare e installare app di terze parti fino a questa data. Successivamente, avrai accesso a una selezione di app Fitbit e Google. Gli utenti in altri paesi non saranno interessati.” si legge nella pagina del supporto di Google.

I dispositivi che non potranno più utilizzare le app di terze parti e le watchfaces scaricate dalla galleria sono i seguenti:

Fibtit Sense, Fitbit Sense 2

Fitbit Versa, Versa Lita, Versa 2, Versa 3, Versa 4

Fitbit Ionic

Gli utenti potranno comunque scaricare ed installare app fino al mese di giugno 2024. Dopo questa data, tuttavia, si avrà accesso soltanto ad una galleria di applicazioni e quadranti sviluppati unicamente da Fitbit e Google.

