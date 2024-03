Samsung annuncia quali modelli riceveranno Android 15

Se anche voi rientrate fra i possessori di smartphone e tablet marchiati Samsung, allora sicuramente vi susciterà una certa curiosità scoprire se ricevere l’aggiornamento ad Android 15. D’altronde parliamo di quello che, nel momento in cui scrivo questo articolo, è il produttore più prolifico in materia di aggiornamenti, garantendo il supporto più duraturo per i suoi prodotti. Sia che si parli di prodotti di fascia alta che media e bassa, l’azienda sud-coreana tende a rilasciare molti aggiornamenti, perciò vediamo quali dispositivi passeranno alla prossima versione di Android.

Samsung, quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad Android 15

Come anche altre compagnie, Samsung ha una pagina dedicata alla certificazione Android Enterprise Recommended, quella che Google conferisce a quegli smartphone e tablet che rispettano determinati criteri. Sulla base di questo, Samsung ha pubblicamente specificato quali dei modelli che compongono il suo catalogo riceveranno le prossime versioni del sistema operativo di Google, così come le future patch di sicurezza.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3

Samsung Galaxy A54, A53, A34, A33, A25, A15, A15 5G

Samsung Galaxy XCover 7, XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A9, A9+

Samsung Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro

Se la vostra curiosità non fosse stata sufficientemente soddisfatta, allora sappiate che Samsung ha anche annunciato quali saranno i modelli che avranno l’aggiornamento Android 16, 17 e 18: per scoprirli, visitate la nostra pagina dedicata.

