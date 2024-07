Motorola Edge 50 e 50 Neo più economici in Europa: immagini, specifiche e prezzi

Aggiornamento 22/07: a Edge 50 si aggiunge anche Edge 50 Neo, trovate immagini e specifiche indicate nell’articolo.

Era prevedibile che la nuova famiglia di smartphone della compagnia di Lenovo avrebbe accolto anche Motorola Edge 50 e 50 Neo. Finora abbiamo assistito alla presentazione dei modelli Pro e Ultra, a cui è stato affiancato anche un più economico Fusion, ma ci sarà spazio anche per altri due modelli più economici. Almeno uno di questi ci sarà anche in Europa, e lo sappiamo grazie a un leak che ce ne rivela anche specifiche e prezzi.

Motorola Edge 50 e 50 Neo stanno per debuttare, tutte le novità svelate per l’Europa

Come sarà fatto Motorola Edge 50? Per ora non lo sappiamo, in assenza di immagini render o ufficiose in vista della sua presentazione, ma immaginiamo che avrà stilemi estetici similari se non identici a quelli dei succitati Edge 50 Pro e Ultra. Sappiamo che le colorazioni disponibili saranno tre: Verde, Pesca e Grigio.

Il leak non ci dice quale sarà la scheda tecnica di Motorola Edge 50, anche se le previsioni comprendono uno schermo p-OLED attorno ai 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon. Le voci di corridoio confermano la presenza di un taglio di memoria a partire da 12/512 GB, per un prezzo che in Europa sarebbe di 599€, lo stesso di Edge 40 al lancio. La data di presentazione manca, ma si dice che avrà luogo verso fine luglio.

Sappiamo invece come sarà fatto Motorola Edge 50 Neo, grazie alle immagini render che accompagnano le voci di corridoio. Vediamo un display piatto e non più curvo, anch’esso con pannello p-OLED ma più contenuto, un 6,4″ Full HD+ abbassato a 120 Hz con Gorilla Glass 3. Da Qualcomm si passerebbe a MediaTek col Dimensity 7300, con una batteria che sarebbe da 4.310 mAh in una scocca certificata IP68 che misurerebbe 151,1 x 71,2 x 8,1 mm per 171 grammi. Ci sarebbero anche memorie da 8/256 GB e 12/512 GB, Android 14, tripla fotocamera da 50+13+10 MP e frontale da 32 MP.

Prosegue la collaborazione con Pantone, ma quando verranno presentati? Per ora manca una data ufficiale, anche se ricordiamo che Motorola presentò Edge 40 Neo lo scorso settembre 2023 pertanto possiamo aspettarci che avvenga lo stesso col prossimo modello.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le