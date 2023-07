Dove comprare Lenovo Legion Y700 (2023): il nuovo tablet da gaming è arrivato!

Dopo aver lanciato un primo capitolo di buon livello, Lenovo ha deciso di fare un passo avanti importante con il suo gaming tablet di seconda generazione. Sarà riuscita nell'intento di creare un dispositivo appetibile per tutti, ma in grado di attirare i mobile gamer? Secondo noi sì: non perdete l'occasione di provare un tablet Android completo e stiloso e venite a scoprire dove comprare Lenovo Legion Y700 (2023)!

Lenovo Legion Y700 (2023): dove comprare il nuovo tablet da gaming compatto

Crediti: Lenovo

Il nuovo tablet di Lenovo è una delle soluzioni più interessanti sulla piazza: un dispositivo che strizza l'occhio al gaming con specifiche potenti (Snapdragon 8+ Gen 1) ed uno schermo in 2.5K e con refresh rate a 144 Hz, ma in un corpo dotato di dimensioni compatte (il display è da 8,8″ mentre lo spessore del prodotto è di soli 7,6 mm). Bello, performante ed adatto sia al gaming che alla produttività, all'intrattenimento video e alla lettura: un terminale completo a tutto tondo.

Vuoi conoscere tutti i dettagli del nuovo tablet da gaming compatto? Allora ecco il nostro approfondimento dedicato. Se invece siete interessati direttamente a mettere le mani sul terminale, continuate a leggere per scoprire dove comprare Lenovo Legion Y700 (2023). E se invece cerchi Legion Y700 2022, eccoti accontentato!

Crediti: Lenovo

GizTop

Lo smartphone è dotato della ZUI 15 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue con inglese e cinese (non è dato di sapere se sia presente o meno anche l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Lenovo Legion Y700 (2023).

