Il rivale di Android sta tornando: Huawei annuncia la data di HarmonyOS 4

Nel 2021 il colosso tecnologico cinese ha lanciato la sua risposta definitiva al ban USA, ossia in sistema operativo proprietario HarmonyOS. Ora Huawei è pronta a lanciare HarmonyOS 4.0 e lo fa con un teaser ufficiale in cui svela la data di presentazione.

Svelata la data di presentazione di HarmonyOS 4: ecco quando arriverà

Crediti: Huawei

Come da copione HarmonyOS 4.0 sarà annunciato durante l'evento annuale HDC, ossia la Huawei Developer Conference: la data di presentazione è fissata quindi per il 4 agosto, come svelato anche dal teaser ufficiale. Non vengono anticipate le novità che vedremo con la prossima versione del sistema operativo proprietario di Huawei, rivale di Android che fin dal debutto è nato come alternativa all'ecosistema dell'OS del robottino verde.

Crediti: Huawei

Nel momento in cui scriviamo i beta test sarebbero già iniziati per la serie P60, Mate 50 e Mate 40 (ovviamente in Cina). Abbiamo parlato in maniera approfondita di HarmonyOS e finora abbiamo visto il sistema a bordo di indossabili e tablet Global (con giudizi molto positivi). Tuttavia, per quanto riguarda il settore degli smartphone al momento il colosso tecnologico cinese rimane fermo sulla EMUI (per quanto riguarda il mercato internazionale). Quindi anche se non assisteremo ad debutto fuori dalla Cina, varie funzionalità di HarmonyOS 4.0 arriveranno anche per i telefoni Global tramite le prossime versioni della EMUI.

HarmonyOS 3.0 è stato lanciato a luglio 2022 con varie migliorie; nel corso del 2023 c'è stato il rilascio della versione 3.1 ma ora sembra che Huawei sia pronta per la quarta interazione del software.

