Realme 12 5G ufficiale: è il più economico della serie!

La nuova gamma Number di Realme continua ad arricchirsi di dispositivi: questa volta tocca al modello base della famiglia, dispositivo abbordabile e dotato del medesimo design dei fratelli maggiori. Ecco Realme 12 5G, al momento ufficiale solo in India: continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli sulle specifiche ed il prezzo di vendita!

Realme 12 5G: caratteristiche e prezzo del nuovo modello della serie Number

Crediti: Realme

Come anticipato anche poco sopra, il look di Realme 12 5G si ispira a quello dei modelli maggiori: la cover posteriore non è in simil-pelle ma rimane l’ampio modulo fotografico circolare. Frontalmente troviamo uno schermo flat con punch hole centrale mentre i bordi del dispositivo sono piatti e leggermente squadrati. Si tratta dell’unico modello della famiglia equipaggiato con uno schermo LCD anziché OLED, un compromesso comprensibile per far scendere il prezzo finale. Il nuovo mid-range monta un pannello da 6,72″ Full HD+ a 120 Hz, è mosso dal Dimensity 6100+ di MediaTek ed è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 45W. Per il comparto fotografico è presente un sensore da 108 MP, accompagnato da un modulo per la profondità di campo.

Crediti: Realme

Il prezzo del nuovo Realme 12 5G parte da circa 188€ al cambio attuale (16.999 INR per la versione da 6/128 GB) ed arriva fino a 199€ per la variante superiore da 8/128 GB (ossia 17.999 INR). Al momento il debutto è avvenuto solo in India e non è dato di sapere se e quando arriverà alle nostre latitudini: per ora Realme ha confermato solo il lancio dei modelli 12 Pro e 12 Pro+, in arrivo il 12 marzo.

Realme 12 5G – Scheda tecnica

Crediti: Realme

dimensioni di 165,6 x 76,1 x 7,69 mm per un peso di 188 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI

(2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 950 nit di luminosità e 391 PPI chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2,2 GHz *2, A55 2,0 GHz*6

*2, A55 2,0 GHz*6 GPU Mali-G57 MP2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED

(f/1.75-2.4) con zoom 3x, PDAF e Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.0)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI 5.0

