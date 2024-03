Gli sticker si creano direttamente su WhatsApp: il nuovo strumento in beta su Android

Aggiornamento 06/03: WhatsApp sta finalmente per introdurre il nuovo strumento per la creazione degli sticker anche su Android, grazie ad una nuova beta appena rilasciata. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Lo sviluppo di nuove funzionalità per WhatsApp sembra non fermarsi davvero mai, con il team di Meta che pubblica giorno dopo giorno nuove versioni beta che includono novità e sorprese ogni volta. L’ultima funzione su cui gli sviluppatori stanno lavorando sembra essere la possibilità di creare nuovi adesivi direttamente nella celebre app di messaggistica istantanea grazie ad un nuovo strumento.

Gli adesivi si creano direttamente in app con WhatsApp Sticker Maker

Crediti: WaBetaInfo

Con la nuova versione 2.24.1.72 Beta di WhatsApp per iOS, gli sviluppatori hanno integrato nell’applicazione un nuovo strumento chiamato Sticker Maker che consente di realizzare i tanto amati adesivi personalizzati senza utilizzare servizi di terze parti e senza dover abbandonare l’app. Gli adesivi consentono di esprimere emozioni e stati d’animo in modo più diretto e spesso gli utenti si sono trovati ad utilizzare app esterne per realizzare dei pacchetti di sticker.

Grazie a WhatsApp Sticker Maker, tutto questo non sarà più necessario e gli utenti potranno utilizzare le immagini nella propria galleria fotografica per creare nuovi adesivi direttamente nella celebre app di messaggistica istantanea. L’editor permetterà anche di disegnare a mano libera ed aggiungere un testo alle proprie creazioni, in modo da personalizzare il tutto nei minimi dettagli.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma seguendo i tempi di sviluppo a cui ci ha abituato il team di WhatsApp è lecito pensare che dovremo attendere almeno un paio di mesi.

Aggiornamento 12/01: inizia il rollout su iOS

In queste ore il nuovo strumento per la creazione degli sticker di WhatsApp è entrato in fase di rollout sulla versione iOS della celebre applicazione di messaggistica istantanea. Il funzionamento è estremamente semplice: selezionando l’icona del “+” all’interno della sezione degli sticker è possibile iniziare a creare il proprio adesivo, scegliendo tra le foto in galleria, per poi applicare testi ed effetti. Una volta salvato il nuovo adesivo potrà essere inviato a tutti i contatti presenti nella propria lista.

Gli utenti Android, a quanto pare, dovranno attendere un po’ di più prima di poter utilizzare il nuovo WhatsApp Sticker Maker, che su iOS sembra utilizzare la funzione di ritaglio intelligente del soggetto dalle foto disponibile con le ultime versioni del sistema operativo mobile di Apple.

Aggiornamento 12/01: in beta anche su Windows

Crediti: WaBetaInfo

Il nuovo strumento per la creazione degli sticker di WhatsApp arriva in beta anche su Windows, ma sembra funzionare in modo diverso dalla controparte mobile. Nella versione per PC della celebre app di messaggistica istantanea, lo Sticker Maker è in grado di convertire solo immagini in sticker, senza aggiungere effetti per la personalizzazione, almeno per il momento. Vedremo se quando sarà disponibile per tutti rimarrà limitato solo alla conversione oppure se guadagnerà anche la possibilità di personalizzare gli sticker creati.

Aggiornamento 06/03: lo Sticker Maker arriva su Android

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta di WhatsApp 2.24.6.5 per Android, Meta ha finalmente introdotto lo strumento per la creazione degli sticker anche per la piattaforma mobile di Google. WhatsApp Sticker Maker è già disponibile su iOS e sulla versione Windows dell’app, ma nelle prossime settimane sarà finalmente disponibile anche per Android. Non resta quindi che attendere il lancio ufficiale anche in versione stabile.

