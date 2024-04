PVY presenta LIBON: l’e-bike perfetta per la vita di tutti i giorni

PVY presenta oggi la nuova bicicletta LIBON, una e-bike ultra leggera che si adatta facilmente alla vita di tutti i giorni grazie alla sua incredibile manovrabilità. Questa bicicletta elettrica, infatti, pesa soltanto 16 Kg ed è facilissima da piegare grazie alla chiusura magnetica: un sistema foldable la rende perfetta da trasportare anche sui mezzi pubblici per spostarsi verso scuola o lavoro.

Ultra leggera, cinghia Carbon Drive e doppia batteria: ecco la nuova PVY LIBON

Crediti: PVY

PVY LIBON è una bicicletta elettrica con telaio in lega di alluminio, cerchi da 20″ e pneumatici da 2.5″ che si adattano bene ad ogni tipologia di strada. Il motore da 250W garantisce una velocità massima da 25 KM/h (come previsto dalla normativa europea), mentre la sospensione a forcella frontale e i freni idraulici offro comfort e sicurezza durante la guida, attutendo eventuali sbalzi. Il sensore di coppia offre una potenza di 50 Nm, mentre la doppia batteria (36V 10. Ah + 36V 10.4 Ah) di cui è dotata la bicicletta garantisce un’autonomia di ben 260 KM.

A differenza delle classiche biciclette, questa e-bike non utilizza la catena, bensì una cinghia di trasmissione Carbon Drive per un andamento più fluido e senza intoppi. Sul manubrio è posizionato un display IPS a colori B02NU che permette di regolare tutti i parametri di guida, come la modalità “camminata” che permette di fermare la velocità massima a soli 6 KM/h per muoversi facilmente tra la gente senza pericoli, la pedalata assistita e la modalità di guida ibrida. Il display è equipaggiato anche con connessione Bluetooth, che abilita l’utilizzo dell’app per smartphone per regolare le impostazioni di guida anche in modo più semplice.

Il modello PVY LIBON è equipaggiato anche con un doppio sistema anti-furto: quando dobbiamo lasciare incustodita la bicicletta, infatti, possiamo attivare sia il blocco della batteria che il rilevamento della posizione tramite GPS, in modo da poter dire addio all’ansia ed essere sicuri che la bicicletta sia protetta.

PVY LIBON è disponibile dal 3 aprile 2024 su Indiegogo in due diversi modelli e altrettante colorazioni: la versione con batteria singola (in grigio e bianco) grazie all’offerta “SUPER EARLY BIRD” viene proposta a 1199€ con uno sconto del 40%, la versione con doppia batteria invece viene lanciata al prezzo di 1399€, con un eccezionale sconto del 42%.

