Samsung Galaxy S25, Exynos o Snapdragon? Ci sono buone notizie

Ogni volta che deve uscire un nuovo top di gamma Samsung ci si chiede quale sarà o saranno i System-on-a-Chip che lo alimenteranno, e la storia non cambia con la serie Samsung Galaxy S25. Sì, perché da anni l’azienda sud-coreana è l’unica che adotta una strategia cosiddetta dual-source, dove spesso i microchip non vengono forniti da un unico chipmaker. Questa scelta si interruppe recentemente nel 2023, quando la serie Galaxy S23 venne costruita basandola unicamente sullo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, per poi riprenderla con la serie S24 basata sia su Exynos 2400 che su Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Le voci di corridoio tornano a parlare dei SoC per la serie Samsung Galaxy S25

Il motivo per cui la serie S23 era basata solo su SoC Qualcomm era legato alle problematiche riscontrate dalla divisione semiconduttori Samsung Exynos, che dopo le critiche ricevute sull’Exynos 2200 della serie S22 decise di saltare una generazione per rimettersi in carreggiata. Il risultato è stato un Exynos 2400 più meritevole che in passato, al punto che in passato si vociferava che la serie S25 sarebbe stata alimentata solo da SoC proprietari.

Questo rumor viene adesso smentito da nuove voci di corridoio, secondo cui la serie S25 porterà avanti la strategia duplice attualmente in corso, utilizzando sia Snapdragon 8 Gen 4 (for Galaxy, magari) che Exynos 2500. Le informazioni si fermano qui e non specificano quali di questi SoC saranno presenti su quali modelli, anche se l’impressione è che nuovamente S25 ed S25+ saranno basati su Snapdragon o Exynos in base all’area geografica ed S25 Ultra solamente su Snapdragon.

Questo tipo di implementazione dei chip dovrebbe riflettersi anche su altri top di gamma Samsung, per la prima volta interessando anche il mercato dei pieghevoli a partire dal prossimo Galaxy Z Flip 6. Se foste curiosi di sapere come saranno i prossimi SoC in questione, ci sono già indiscrezioni sulle specifiche di Snapdragon 8 Gen 4 ed Exynos 2500.

