Nothing Ear(3), nuovo teaser: annunciata la data di lancio

Aggiornamento 03/04: il nuovo teaser ci dice la data delle Nothing Ear (3), la trovate nell’articolo.

Nothing sembra essere particolarmente attiva con il lancio di prodotti in queste ultime settimane, con nuovi teaser che lasciano presagire l’arrivo imminente delle Nothing Ear (3). Con vari post sui social, il team guidato da Carl Pei è tornato ad utilizzare animali e Pokémon per anticipare la presentazione del nuovo prodotto, che questa volta potrebbe rappresentare uno dei gadget più apprezzati dai fan.

Nothing Ear(3) stanno arrivando: annunciata la data di presentazione ufficiale

Su Twitter/X, infatti, è comparso sul profilo ufficiale di Nothing una versione pixellata di Cleffa, un Pokémon, proprio come accadde per Aerodactyl e Nothing Phone (2a). Secondo le indiscrezioni, Cleffa potrebbe essere proprio il nome in codice delle nuove Nothing Ear (3), la terza edizione delle apprezzatissime cuffie del brand.

Il Pokémon era già apparso in un filmato lo scorso febbraio, alle spalle del co-fondatore di Nothing. Secondo le informazioni ottenute da Technerd, Cleffa sarebbe associato in qualche modo al comparto audio del team e quindi riconducibile al successore delle Ear (2) del brand di Carl Pei, che noi stessi abbiamo recensito promuovendole a pieni voti. Il post riporta anche l’emoji “soon“, quindi è possibile che l’annuncio ufficiale arrivi già nei prossimi giorni o magari nelle prossime settimane.

Play Date.



Want to hear more? Don’t miss our next Community Update.



18 April 2024. pic.twitter.com/KMAXbDWlb1 — Nothing (@nothing) April 3, 2024

A quel teaser a tema Pokémon se ne aggiungono altri che, seppur sibillino, paiono confermare che il nuovo prodotto sarà proprio Nothing Ear (3). Questo perché vediamo una rana faccia a faccia con uno scarabeo, insetto che era proprio la mascotte delle Ear (2), pertanto ci aspettiamo che la rana sia la nuova mascotte per le cuffie di prossima generazione. La data è fissata per il 18 aprile 2024, giorno in cui potremmo scoprire come saranno fatte le nuove cuffie targate Nothing.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le