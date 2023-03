Nothing Ear (2) ufficiali: cavallo vincente (e trasparente) non si cambia

Ci siamo: anche se molti stanno attendendo il prossimo capitolo smartphone, oggi arriva la presentazione ufficiale delle Nothing Ear (2). La decisione della compagnia dell'ex OnePlus Carl Pei è stata quella di perseguire la strada intrapresa col primo modello, di cui l'azienda afferma aver venduto oltre 600.000 unità, mantenendone gli stilemi estetici e migliorandone alcune caratteristiche: vediamo quali.

Nothing Ear (2), arriva il nuovo capitolo nella saga delle cuffie TWS di Carl Pei

Design e caratteristiche

Certificate IP55, dentro le Nothing Ear (2) ci sono driver da 11,6 mm, che sono stati configurati ad hoc, migliorando la profondità dei bassi e la qualità delle frequenze alte tramite la combinazione di materiali quali grafene e poliuretano; per farlo, è stato adottato anche un nuovo design a doppia camera che fa fluire in maniera migliore l'aria spostata dai driver a beneficio della qualità sonora, fra certificazione Hi-Res Audio e standard LHDC 5.0 con supporto fino a 24 bit/192 kHz e velocità di trasmissione fino a 1 Mbps.

L'app Nothing X aggiunge la possibilità di creare un profilo audio personalizzato sulla base del proprio udito, potendo anche modificare l'equalizzazione in tempo reale; migliora la flessibilità, anche grazie all'introduzione della tecnologia Dual Connection (oltre a Google Fast Pair) per collegarsi a due dispositivi contemporaneamente e rendere più semplice il passaggio fra di essi; per esempio, se si sta ascoltando musica sul PC e si riceve una chiamata sullo smartphone, le Ear (2) avvisano l'utente che può quindi ricollegarle al telefono con una semplice pressione, e alla fine della chiamata le cuffie si ricollegano al PC e riprendono la riproduzione della musica. Per chi le utilizza nelle sessioni di gaming, è presente la modalità a bassa latenza.

Rimane ovviamente la funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, personalizzata in base alla forma dell'orecchio e con modalità Adaptive per regolarsi in base all'ambiente circostante; inoltre, la tecnologia Clear Voice migliora la qualità audio acquisita dai tre microfoni in fase di chiamata tramite un algoritmo AI che utilizza un database con oltre 20 milioni di campioni audio per filtrare via i rumori del vento e di posti affollati. Dentro alle Nothing Ear (2) c'è una batteria che offre fino a 36 ore di ascolto (con cancellazione attiva del rumore disabilitata), con supporto alla ricarica rapida (bastano 10 minuti per avere 8 ore di autonomia) e wireless a 2.5W potendo anche sfruttare la capacità inversa di Nothing Phone (1).

Prezzo e disponibilità

Nothing Ear (2) hanno un prezzo di listino pari a 149€, con vendite a partire dal 22 marzo sul sito ufficiale e dal 28 marzo su tutti i partner online e offline.

