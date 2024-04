N-ONE Nbook Ultra strizza l’occhio al gaming: 165 Hz e Ryzen 7, a soli 800€

Il mese comincia con una nuova occasione targata Banggood, stavolta dedicata agli utenti in cerca di un nuovo portatile (magari con un occhio anche al gaming). N-ONE Nbook Ultra è una delle ultime novità del brand cinese, un laptop sottile e potente, con specifiche da non prendere sotto gamba: il prezzo è super conveniente grazie al codice sconto dedicato e c’è anche la spedizione dall’Europa!

Codice sconto N-ONE Nbook Ultra: sottile, leggero e con uno spirito che punta al gaming, ora ad un prezzo super

Crediti: N-ONE

Il nuovo N-ONE Nbook Ultra è disponibile su Banggood a 801.98€ (con spedizione EU gratis): un prezzo niente male viste le sue caratteristiche, ottenibile tramite il codice sconto che trovi nel box in basso. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Il brand N-ONE ci ha abituato a prodotti di qualità a prezzi competitivi e anche l’ultimo arrivato non fa eccezione. N-ONE Nbook Ultra è un laptop equipaggiato con un display IPS da 16″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 165 Hz, una soluzione perfetta per il gaming. Anche il resto del comparto non fa una piega: il terminale è mosso dal processore Ryzen 7 8845HD con GPU integrata Radeon 780M, 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di storage SSD. Non si tratta di un portatile da gaming in senso stretto, ma è in grado di far girare una moltitudine di videogiochi senza alcun problema. il resto del pacchetto comprende una tastiera retroilluminata, WiFi 6 e Bluetooth 5.2, Windows 11 Pro (in versione Global) e una fotocamera per le videochiamate.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le