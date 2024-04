Recensione FOSSiBOT DT1: il potente tablet rugged che non teme nulla

Negli ultimi anni, grazie ai dispositivi rugged, un’intera categoria di lavoratori ha potuto sfruttare la migliore tecnologia in circolazione senza la preoccupazione che un incidente potesse danneggiare (o peggio, distruggere) i propri dispositivi elettronici. In questa categoria, ovviamente, troviamo anche i tablet e FOSSiBOT DT1 è l’esempio perfetto di come i dispositivi rugged siano sempre più avanzati: scoprite tutte le caratteristiche di questo tablet nella nostra recensione.

Recensione FOSSiBOT DT1

Design e display

FOSSiBOT DT1 è un tablet rugged con una scocca particolarmente stilosa che si tinge di una livrea nero/grigia con inserti brillanti in arancione. I quattro angoli del dispositivo sono dotati di paraurti zigrinati che permettono di assorbire al meglio urti e cadute che spesso vanno ad intaccare e rompere il display proprio tramite gli angoli. L’intera superfice posteriore del tablet è ricoperta di plastica durissima, in grado di assorbire colpi e resistere a temperature estreme, con una finitura anti-scivolo zigrinata che aumenta il grip ed evita che il tablet possa scappare di mano. Il logo FOSSiBOT campeggia al centro del dispositivo, mentre nell’angolo troviamo il blocco fotocamera ottagonale con doppio sensore e flash LED.

Sulla parte superiore del tablet troviamo il tasto di accensione e quello per la regolazione del volume, mentre sul fianco destro abbiamo a disposizione gli ingressi per la SIM e la microSD, oltre al connettore di ricarica USB-C, tutti coperti da tappi in silicone che evitano la possibile entrata di acqua e polvere che potrebbero danneggiare i componenti. Il tablet è inoltre dotato di quattro speaker, divisi due per lato, e microfono (sulla parte superiore).

Il display Incell da 10.4″ offre una risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel), luminosità massima di 400 nit, con una buona fedeltà cromatica ed un ottima risposta tattile. I bordi sono piuttosto spessi (94% di rapporto screen-to-body), ma su questa tipologia di dispositivi spesso è meglio avere un display ben protetto piuttosto che più grande e senza bordi. La fotocamera frontale è posizionata in alto al centro dello schermo, mentre sul tablet viene applicata una resistente pellicola già in fase di produzione, così che l’utente sia subito pronto ad utilizzare il dispositivo non appena uscito dalla confezione.

Le dimensioni del dispositivo sono di 25 x 16 x 15 centimetri, per un peso complessivo di 782 grammi: è inevitabile, infatti, che i dispositivi rugged pesino decisamente di più rispetto ai normali proprio a causa delle protezioni aggiuntive. Sono ovviamente presenti le certificazioni IP68, IP69K, MIL-STD-810H ed una resistenza alle temperature estreme fino a 70 gradi e -40 gradi.

Hardware e prestazioni

FOSSiBOT DT1 è equipaggiato con chipset octa-core MediaTek MT8788 che si compone di 4 core Cortex-A73 da 2.0 GHz e 4 core Cortex-A53 da 2.0 GHz, affiancato da una GPU Mali G72 MP3 con una velocità massima di 700 MHz. Una dotazione del genere rende possibile l’esecuzione senza alcun tipo di problema di tutte le app utilizzate spesso per lavorare, con la possibilità di sfruttare anche una grafica 3D molto leggera in caso di modellazione o progettazione. A disposizione abbiamo 8 GB di RAM fisica, che viene aumentata in caso di necessita fino a 16 GB grazie all’ausilio di altri 8 GB di RAM virtuale, per gestire al meglio anche i task più impegnativi. Lo spazio di archiviazione, invece, presenta 256 GB di memoria interna con la possibilità di espanderlo fino a 1 TB grazie all’utilizzo di una scheda microSD.

Come potete osservare anche dai benchmark qui in alto, il tablet non ha problemi a gestire le applicazioni di tutti i giorni, che possono includere anche quelle utilizzate per la progettazione di cantieri o siti di costruzione (dove è più probabile che un tablet del genere venga impiegato). Buono anche il comparto multimediale, con un ottimo impianto stereo a quattro speaker ed un display che riproduce i colori fedelmente: se amate guardare film o serie tv durante la vostra pausa pranzo, con questo tablet non avrete alcun tipo di problema. Lato gaming il dispositivo sicuramente non eccelle, e gli ultimi giochi con grafica 3D possono risultare proibitivi, tuttavia con i giochi casual (es. Candy Crush) non abbiamo rilevato alcun tipo di rallentamento.

Il sistema operativo installato sul tablet è Android 13, in una versione molto simile a quella stock e ovviamente in lingua italiana: totalmente assente il bloatware, mentre è stata aggiunta l’app Borsa degli attrezzi che contiene una serie di strumenti utili sul lavoro come Bussola, misuratore del suono, misuratore di altezza, lente di ingrandimento, goniometro, pendolino e tanti altri. Sono presenti tutte le app di Google, mentre le patch di sicurezza purtroppo sono ferme a quelle di luglio 2023. FOSSiBOT, comunque, continua a fornire nuovi firmware tramite il suo sistema di aggiornamento: all’accensione, infatti, ci è stata notificata la necessità di installare l’ultimo aggiornamento disponibile.

Per quanto riguarda la connettività, abbiamo a disposizione la possibilità di sfruttare la connessione mobile 4G LTE tramite Dual SIM, con Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.0. I nostri test hanno potuto evidenziare delle connessioni sempre stabili, sia ad internet che ad eventuali accessori collegati tramite wireless (mouse e tastiera, cuffie). Per quanto riguarda il GPS, che su dispositivi del genere è sempre molto importante, troviamo il supporto per GLONASS e GALILEO.

Fotocamera

Seppur il comparto fotografico non sia un elemento predominante sui tablet (e ancor meno sui dispositivi rugged), FOSSiBOT DT1 mette a disposizione un sensore posteriore da 48 MP con supporto PDAF (Samsung S5KGM2SP03) e doppio flash, in grado di scattare delle ottime foto. Negli esempi che trovate in galleria, potete vedere come la fotocamera del tablet sia in grado di cogliere anche i più piccoli dettagli in condizioni di luce ottimale, andando a svolgere un buon lavoro anche quando di luce non ce n’è tantissima. Discorso diverso invece per le foto in notturna, che sembrano essere il vero punto debole della fotocamera. Di buona fattura invece le registrazioni video, che purtroppo però arrivano soltanto ad una risoluzione di 1080p/30 fps.

Buona anche la fotocamera frontale da 16 MP (Samsung S5K3P3SP), in grado di scattare ottimi selfie: l’utilizzo principale, però, è sicuramente quello per le videochiamate di lavoro ed anche in questo caso la resa è ottimale. A seconda delle app (e del software che quindi elabora l’immagine), la fotocamera restituisce immagini sempre nitide e prive di sfocature. Ovviamente in questo caso è sempre consigliata una buona illuminazione del soggetto.

Batteria e autonomia

La batteria è sicuramente uno dei punti di forza di FOSSiBOT DT1: con un’unità da 11.000 mAh, questo tablet non solo non fatica ad arrivare fino a sera (o alla sera successiva) ma è anche in grado di prestare energia ad altri dispositivi come fosse una power bank grazie alla ricarica inversa. Questo significa che collegando un cavo USB-C al tablet, è possibile ricaricare il proprio smartphone per non rimanere mai a secco: una funzionalità davvero molto utile resa possibile proprio dalla grande dimensione della batteria in dotazione.

L’autonomia, ovviamente, è davvero l’ultimo dei problemi: con una singola carica è possibile utilizzare continuamente il tablet per circa 24 ore, oppure affrontare anche 3-4 giorni di lavoro con un utilizzo più oculato. Quando si rimane senza batteria, però, ci pensa il caricatore da 18W incluso in confezione a salvare la situazione: seppur non sia la velocità più alta mai vista, è sufficiente a ricaricare velocemente il tablet ripristinando l’autonomia in circa 3 ore.

Recensione FOSSiBOT DT1: prezzo e considerazioni

FOSSiBOT DT1 è un tablet rugged robusto ma versatile, adatto alle situazioni più imprevedibili come il lavoro sui cantieri o sui siti di costruzione. La corazza di cui è dotato sembra davvero poter resistere facilmente a qualsiasi urto, mentre l’hardware messo a disposizione rende questo tablet un buon compagno d’avventure anche per lo svago in pausa pranzo. Le prestazioni infatti permettono sia di utilizzare le classiche app da lavoro che quelle multimediale, con uno schermo ampio e luminoso che riproduce in modo fedele i contenuti.

Il prezzo di listino non è basso: FOSSiBOT DT1 infatti viene proposto a circa 400€, ma grazie all’offerta lampo disponibile in questi giorni su Geekbuying potrà essere vostro a soli 179€. Se cercate un tablet indistruttibile da portare con voi in qualsiasi situazione, a questo prezzo difficilmente troverete di meglio!

