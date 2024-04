Spotify prevede nuovi aumenti “per colpa” degli audiolibri, ma potrebbe esserci un’alternativa

Dopo gli aumenti della scorsa estate, anche quest’anno Spotify dovrebbe introdurre dei rincari (anche se al momento l’Italia non viene citata tra i paesi interessati). Il motivo sarebbe legato all’introduzione degli audiolibri all’interno della piattaforma di streaming e si vocifera perfino dell’aggiunta di un nuovo piano: ecco quali dovrebbero essere i cambiamenti in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Spotify ha in programma nuovi aumenti e l’introduzione di un nuovo piano di abbonamento

Crediti: Canva

Lo scorso ottobre Spotify ha introdotto un regalo per i suoi abbonati, ossia 15 ore di ascolto gratuito di audiolibri. La funzione non è ancora disponibile in Italia, ma ha già fatto capolino in vari mercati. Tuttavia le cose potrebbero cambiare e la causa sarebbe proprio da ricercarsi nell’introduzione degli audiolibri all’interno della piattaforma. Secondo un report di Bloomberg, Spotify avrebbe in programma un aumento dei prezzi di circa 1$ per i piani individuali e 2$ per quello familiare e Duo; al momento si tratta di un rincaro previsto in Regno Unito, Australia, Pakistan ed altri due mercati non ancora individuati. Gli aumenti dovrebbero arrivare anche negli USA, ma più tardi nel corso dell’anno. Volendo fare un pronostico, questi dovrebbero essere i futuri prezzi per gli Stati Uniti:

Premium Student – 5,99$ 6,99$ al mese

al mese Premium Individual – 10,99$ 11,99$ al mese

al mese Premium Duo – 14,99$ 16,99$ al mese

al mese Premium Family – 16,99$ 18,99$ al mese

Si tratta di rincari non proprio entusiasmanti, specialmente per i piani superiori. L’aumento dovrebbe servire a coprire il costo del nuovo servizio relativo agli audiolibri, in particolar modo il “regalo” delle 15 ore di ascolto gratuito al mese. E se l’utente non è interessato agli audiolibri? Non solo viene introdotta una funzione che potrebbe non interessare a tutti, ma vengono “regalate” delle ore di utilizzo e dev’essere l’utente a pagarle?

In questo caso Spotify avrebbe già pronta una risposta, ossia un nuovo piano in abbonamento che non prevede ore di ascolto gli audiolibri: in questo caso i prezzi resterebbero invariati e se l’utente è interessato ad uno di questi dovrà pagare. In tutto questo si torna a parlare del piano Spotify Supremium che offrirà audio in altissima qualità ed altri vantaggi: che il 2024 sia l’anno del debutto?

