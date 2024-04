Redmi 13 avvistato per la prima volta: in arrivo un nuovo low budget

A distanza di pochissimo dalla conferma della nuova serie Redmi Turbo, che ci concentrerà sulle prestazioni, ecco fare capolino anche un altro modello della costola di Xiaomi, in questo caso con uno sguardo alla fascia budget. Si tratta di Redmi 13, l’entry level che mancava all’appello e che ora sembra quasi pronto per il debutto.

Redmi 13 sarà il prossimo entry level di Xiaomi: ecco cosa sappiamo finora

Redmi 12 4G- Crediti: Redmi

Al momento la serie 13 di Redmi conta già un nutrito numero di modelli: la gamma Redmi Note 13 comprende ben 5 dispositivi (tra quelli con 4G e 5G) a cui si sono aggiunti Redmi 13C 4G, Redmi 13C 5G e Redmi 13R. Conoscendo Xiaomi probabilmente non siamo nemmeno a metà dell’opera ed ora ecco spuntare anche un’ennesima aggiunta. Si tratterebbe di Redmi 13, entry level certificato sia dall’ente IMEI che dall’FCC sia con la sigla 24049RN28L che con il nome commerciale. Al momento non abbiamo una panoramica completa delle specifiche, ma solo alcuni elementi: una batteria da 5.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 33W, il Bluetooth 5.3 e la presenza di Android 14 sotto forma di HyperOS 1.0.

Redmi 12 4G- Crediti: Redmi

Purtroppo dovremo pazientare prima di saperne di più, ma il lancio non sembra lontano. Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio di Redmi 12 4G e Redmi 12 5G, quindi è probabile che anche a questo giro ci saranno due modelli. Redmi 12 standard è un budget phone con schermo LCD da 6,79″ a 90 Hz, un chipset Helio G88, 5.000 mAh, ricarica da 18W e una fotocamera da 50 MP. Il fratello maggiore 5G presenta un design simile e tante caratteristiche in comune ma differisce per la presenza dello Snapdragon 4 Gen 2.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le