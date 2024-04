POCO M6 Pro è imperdibile a questo prezzo: 12/512 GB a soli 199€ su Amazon!

Il budget phone di Xiaomi POCO M6 Pro 4G è un dispositivo completo e stiloso, dotato di un ampio schermo AMOLED a 120 Hz, un chipset Helio G99 Ultra, ricarica rapida da 67W ed una fotocamera da 64 MP con OIS: uno smartphone di tutto rispetto, specialmente se in offerta lampo ad un prezzo super conveniente (su Amazon)!

POCO M6 Pro 4G: quali sono le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

M6 Pro 4G – Crediti: POCO

La migliore occasione del momento dedicata a POCO M6 Pro 4G arriva da Amazon: la versione da 12/512 GB viene proposta in offerta lampo al minimo storico, ossia 199,9€. Si tratta di una cifra decisamente ghiotta e ovviamente non manca la spedizione Prime, con tutti i vantaggi e le garanzie del caso. In alternativa ti segnaliamo anche POCO M6 Pro da 8/256 GB in sconto: il prezzo scende a 149€ utilizzando il coupon XFFGUERZ, in questo caso tramite il sito ufficiale. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

POCO M6 Pro 4G – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,1 x 74,95 x 7,98 mm per 179 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 1.300 nit e protezione Gorilla Glass 5

da (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 1.300 nit e protezione Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,2 GHz)

GPU ARM Mali-G57 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR, mini-jack cuffie

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro

con OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Android 14 sotto forma di HyperOS

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le