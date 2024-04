Honor X7b 4G/5G ufficiali: costano poco ma hanno tanta batteria

In questi giorni sono stati ufficialmente annunciati Honor X7b 4G e 5G, i nuovi smartphone destinati a rimpolpare la fascia media della compagnia cinese. Per l’occasione, Honor ha realizzato due modelli dotati di specifiche tipiche per il settore mid-range, seppur abbia colto la palla al balzo per inserire caratteristiche degne di nota.

Honor X7b 4G e 5G: nuovi smartphone per la fascia media per offrire tanta autonomia

Honor X7b 4G

Honor X7b 4G e 5G hanno una scocca che misura 166,7 x 76,5 x 8,2 mm per un peso di 199 grammi, dimensioni tutto sommato contenute se si considera che al loro interno è celata una capiente batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 35W. Hanno uno schermo punch-hole centrale con tecnologia TFT LCD da 6,8″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 389 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità massima di 850 nits, e ha quindi un sensore d’impronte laterale.

La piattaforma hardware è la principale differenza: su X7b 4G c’è lo Snapdragon 680 4G, SoC a 4 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53), GPU Adreno 610 e memorie da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM espandibile via microSD; su X7b 5G c’è invece il MediaTek Dimensity 6020, SoC a 7 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2 e un solo taglio da 8/256 GB con slot microSD.

Honor X7b 5G

Le altre specifiche includono Android 13 con MagicOS 7.2, connettività dual SIM 4G o 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0 o 5.1, NFC, GPS e USB-C 2.0. Infine, la fotocamera, l’altra differenza fra i due modelli: la versione 4G ha una tripla sensoristica da 108+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare, macro, quella 5G una tripla 108+2+2 MP f/1.75-2.4-2.4 con macro e sensore di profondità, mentre entrambi hanno una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Disponibile nelle colorazioni Flowing Silver, Emerald Green e Midnight Black, Honor X7b 4G viene presentato a un prezzo di listino di 249$, pari a circa 229€; per quanto riguarda Honor X7b 5G, nelle tinte Crystal Silver, Emeral Green e Midnight Black, non abbiamo ancora informazioni sulla commercializzazione, così come non sappiamo se e quando arriveranno anche in Italia.

