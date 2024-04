Samsung Galaxy Z Fold FE & Z Flip FE: cosa aspettarsi dai primi pieghevoli “mid-range”

Nel corso dei mesi abbiamo raccolto tante indiscrezioni sui prossimi pieghevoli di Samsung, eppure ci sono ancora delle incognite. Quest’anno la compagnia asiatica dovrebbe rivoluzionare la sua linea di prodotti introducendo non uno, ma addirittura due modelli accessibili: Samsung Galaxy Z Fold FE e Galaxy Z Flip FE sarebbero in dirittura d’arrivo e un insider svela le specifiche che dovremmo trovare a bordo di entrambi.

Samsung Galaxy Z Fold FE & Galaxy Z Flip FE protagonisti di nuove indiscrezioni: ecco le possibili specifiche

Galaxy Z Fold 5 – Crediti: Samsung

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 arriveranno nel corso dell’evento Unpacked estivo: questo dovrebbe tenersi nuovamente a luglio ma stavolta potrebbero esserci grandi sorprese. Comunque non è chiaro se i presunti pieghevoli economici troveranno spazio durante questo evento oppure in uno appositamente dedicato, ma ormai le indiscrezioni si fanno sempre più spinte. Per prima cosa pare che i nuovi pieghevoli economici non faranno pare della serie Z Fold/Flip 6 ma rappresenteranno una gamma a sé stante. Si parla infatti di Samsung Galaxy Z Fold FE e del pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip FE.

Per quanto riguarda il primo modello, stando alle ultime novità dovremmo trovare un chipset Snapdragon 7s Gen 2 (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,9 GHz A55, Adreno 710) oppure un Exynos-2000, in base al mercato di riferimento. Ci sarebbero 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage mentre per le dimensioni si parla di un dispositivo da 155,1 x 67,1 x 15,8-14,2 mm (chiuso) e da 155,1 x 130,1 x 6,3 mm (aperto). Se nel caso del processore Qualcomm siamo alle prese con un medio gamma, con la variante Exynos potremmo avere una piacevole sorpresa e trovarci alle prese con un flagship killer.

Galaxy Z Flip 5 – Crediti: Samsung

Passando a Z Flip SE, in questo caso pare che avremo una sola versione con Snapdragon 7s Gen 2, supportata da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. In questo caso le misure sarebbero di 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (aperto) e da 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm (chiuso).

Ovviamente mancano ancora tanti dettagli e questa rappresenta una bozza preliminare, con indiscrezioni da presente con cautela. In precedenza si è parlato anche del prezzo di Z Fold FE, che potrebbe arrivare sul mercato addirittura a meno di 800$.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le