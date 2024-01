Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: chi ha la meglio su Antutu

Il trittico composto da Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra celano due novità hardware al loro interno: Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. A differenza delle generazioni precedenti, Samsung ha scelto di optare per una doppia strategia per i SoC: in passato usava Exynos in alcune aree geografiche e Snapdragon in altre, poi con la serie S23 ha usato solo gli Snapdragon, mentre adesso li usa entrambi. In alcune regioni S24 ed S24+ montano il SoC Exynos e in altre lo Snapdragon 8 Gen 3 standard, mentre S24 Ultra monta ovunque il SoC Qualcomm customizzato.

I nuovi Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy messi alla prova su Antutu

S24/S24+ & Exynos 2400 S24 Ultra & Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

E come ogni volta che c’è uno smartphone disponibile in più versioni, la curiosità ruota tutta attorno alle differenze in termini prestazionali per una versione e l’altra. C’è un articolo dedicato che vi spiega le differenze nelle specifiche tecniche fra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ma come si traducono all’atto pratico queste divergenze?

Ce lo dice Antutu, la nota piattaforma di benchmarking su cui sono stati testati Samsung Galaxy S24 con Exynos ed S24 Ultra con Snapdragon, e come prevedibile il risultato non è lo stesso. S24 ottiene infatti un punteggio pari a 1.699.940 punti, mentre S24 Ultra di 1.819.945 punti, un aumento del +7%.

Exynos 2400 CPU: 417.508 punti GPU: 672.480 punti Memorie: 315.991 punti UX: 293.961 punti

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy CPU: 450.016 punti GPU: 671.045 punti Memorie: 384.752 punti UX: 309.132 punti



Come sempre, vi invitiamo a prendere questi punteggi con le pinze, non soltanto perché sono stati testati smartphone che potrebbero avere un software non finalizzato ma soprattutto perché non sempre i benchmark riflettono quello che poi è l’utilizzo quotidiano, vista anche la differenza non poi così marcata; più interessanti saranno i test relativi ad autonomia ed efficienza energetica, anche alla luce del migliorato impianto di dissipazione e dell’utilizzo del titanio per il telaio di S24 Ultra.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le