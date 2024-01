Instagram manda a letto presto i ragazzini con questa nuova funzione

Meta si dimostra sempre particolarmente attenta alla salute dei suoi utenti, soprattutto di quelli più piccoli. Per Instagram, infatti, il colosso tech ha studiato dei nuovi controlli parentali che proveranno a limitare le attività social dei ragazzini nelle ore notturne, con degli avvisi a tutto schermo che consiglieranno di andare a dormire vista la tarda ora.

Nighttime Nudges di Instagram ricorda ai ragazzi di non utilizzare l’app troppo tardi

Crediti: Instagram

“Nighttime Nudges“, questo il nome della nuova funzionalità, si attiverà automaticamente dopo un che un teenager avrà speso più di 10 minuti su Instagram nelle sezioni dei Reels e dei messaggi privati. La notifica si attiverà a tutto schermo suggerendo di andare a dormire invece che passare il tempo sul social network. “È ora di una pausa? Si sta facendo tardi. Considera l’idea di chiudere Instagram per la notte“, si legge nel nuovo avviso.

La funzione sarà attiva a partire dalle ore 22:00 e sarà attiva di default, mostrando l’avviso agli utenti più giovani senza che questi possano evitarlo. I ragazzini, però, potranno comunque continuare ad utilizzare l’app rimuovendo la notifica di Nighttime Nudges una volta comparsa: il sistema, infatti, non impedirà l’utilizzo dall’app ma consiglierà soltanto di andare a dormire.

Cosa ne pensate? I più giovani dovrebbe utilizzare meno i social network la notte per riposare meglio, oppure considerate questa nuova funzione solo una scocciatura in più che non cambierà nulla per i ragazzini? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

