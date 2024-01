FOSSiBOT F102 e F101P sono i rugged per gli amanti dell’avventura, a partire da 89€

Il weekend è alle porte ma questo non significa che le offerte vanno in pausa: lo store Geekmall ha lanciato una nuovo promozione, questa volta dedicata a due smartphone ultra-resistenti d’eccezione. I rugged phone FOSSiBOT F102 e F101P sono in offerta con coupon e spedizione dall’Europa: ogni modello è dotato di una caratteristica che lo rende unico e il prezzo è particolarmente allettante!

Il modello FOSSiBOT F102 è un dispositivo dal design robusto ed un tocco futuristico, grazie alle sue linee quasi “robotiche” alla fotocamera principale disposta in orizzontale. Il telefono è dotato di una scocca ultra-resistente: è impermeabile ed in grado di sopravvivere ad urti e cadute. La sua peculiarità? La cover posteriore ospita una vera e propria torcia LED da 495 lumen, perfetta come luce da campeggio (e ovviamente funziona anche sott’acqua). Il resto delle specifiche comprende uno schermo Full HD da 6,58″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera da 108 MP, un modulo selfie da 32 MP ed un processore Helio G99 (realizzato a 6 nm). Oltre a fungere da torcia, il telefono è perfetto anche come Power Bank grazie alla super batteria da 16.500 mAh (con ricarica da 33W e ricarica inversa).

Il rugged FOSSiBOT F101P è una soluzione più economica, ma questo non vuol dire che non abbia nessuna peculiarità. Mentre il modello precedente è dotato di una torcia integrata, in questo caso la cover posteriore ospita un potente speaker da 3,5W, con un driver da 36 mm e un volume di 123 dB. Non c’è bisogno di portare stereo e casse in campeggio oppure per organizzare una festa in spiaggia: basta un “semplice” smartphone et voilà. Ovviamente anche in questo caso abbiamo un corpo impermeabile e resistente, così come una capiente batteria (da 10.600 mAh) che permette di sfruttare il telefono come Power Bank. Abbiamo poi uno schermo da 5,45″ HD, un processore Helio P22, una fotocamera principale da 24 MP ed pulsante personalizzabile.

Il prezzo di FOSSiBOT F102 scende a 179,9€ mentre il modello F101P è disponibile a 88,9€: in entrambi i casi basta utilizzare il coupon dedicato (li trovate nei box in basso) ed è presente la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

