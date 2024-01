Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: tutte le differenze

Con la nuova serie Samsung Galaxy S24 debuttano due System-on-a-Chip leader nel settore: sono Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Al contrario della serie Samsung Galaxy S23, che si basava unicamente su SoC Qualcomm in tutto il mondo e su tutti i modelli, i nuovi top di gamma reintroducono la duplice strategia Exynos/Snapdragon. In Europa e in Italia, S24 ed S24+ si basano su Exynos 2400 (su Snap 8 Gen 3 standard in USA, Canada e Cina) mentre S24 Ultra in tutto il mondo su Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Cosa cambia fra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) nella serie Samsung Galaxy S24

L’Exynos 2400 era già stato presentato al pubblico nell’ottobre 2023, anche se al tempo erano state tralasciate alcune specifiche tecniche che scopriamo adesso col lancio della serie Samsung Galaxy S24. Lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è stato invece presentato in queste ore, perciò vediamo il confronto fra le caratteristiche dei System-on-a-Chip in esame:

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Exynos 2400 Processo produttivo 4 nm N4P TSMC 4 nm N4P TSMC 4 nm 4LPP+ Samsung CPU 1 x 3,3 GHz Cortex-X4

3 x 3,15 GHz Cortex-A720

2 x 2,96 GHz Cortex-A720

2 x 2,27 GHz Cortex-A520 1 x 3,39 GHz Cortex-X4

3 x 3,15 GHz Cortex-A720

2 x 2,96 GHz Cortex-A720

2 x 2,27 GHz Cortex-A520 1 x 3,2 GHz Cortex-X4

2 x 2,9 GHz Cortex-A720

3 x 2,6 GHz Cortex-A720

4 x 2,0 GHz Cortex-A520 GPU Adreno 750 fino a 903 MHz Adreno 750 fino a 1 GHz Xclipse 940 Memorie LPDDR5X-4800

UFS 4.0 LPDDR5X-4800

UFS 4.0 LPDDR5X

UFS 4.0

La prima differenza fra i SoC Qualcomm e quello Samsung è relativo al processo produttivo: sono tutti realizzati a 4 nm, ma quelli Snapdragon escono dagli impianti TSMC e l’Exynos da quelli della casa madre; serviranno test approfonditi per capirlo meglio, ma storicamente TSMC si comporta meglio in termini di efficienza energetica e quindi temperature e autonomia.

Cambia anche il processore: Snapdragon 8 Gen 3 e Gen 3 for Galaxy hanno una classica CPU octa-core, mentre l’Exynos 2400 una più atipica CPU deca-core. In termini di frequenze, entrambi i SoC Qualcomm hanno frequenze dei core più elevate per tutti i core Cortex-X4, A720 e A520; lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ha anche una GPU Adreno 750 che sale da 905 MHz a 1 GHz, ma non sappiamo le frequenze della Xclipse 940 di Samsung.

C’è poi un dettaglio nel reparto della connettività che probabilmente influirà poco sulla vita quotidiana degli utenti: mi riferisco all’ultimo standard Wi-Fi 7 disponibile solo su S24 Ultra con SoC Qualcomm, dato che l’Exynos 2400 si ferma al precedente Wi-Fi 6E.

Altro elemento di rilievo è quello relativo alla NPU, quella componente del System-on-a-Chip che si occupa di fornire la potenza di calcolo per le funzionalità d’intelligenza artificiale. Qua è difficile stabilire un confronto preciso, visto che per ora sappiamo solo che Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ha una NPU migliorata del 42% e che Exynos 2400 è 14,7 più potente nell’AI rispetto all’Exynos 2200. Quello che è certo è che queste migliorie permettono l’introduzione delle feature Galaxy AI, che però non saranno gratis per sempre.

