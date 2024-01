Recensione TCL 40 NXTPaper: il display effetto carta è la svolta

Sono particolarmente entusiasta di questa recensione, ma non perchè sono preparato sul prodotto e so che sarà un grande successo, quanto più perche TCL, azienda produttrice dello smartphone in prova oggi, è un brand che personalmente sto tenenedo parecchio sotto controllo per via delle numerose nuove proposte, soprattutto in ambito multimediale (televisori, nello specifico) dove ho ricevuto parecchie belle sorprese.

Ad ogni modo la serie NXTPaper di TCL non ci è nuova, perchè nei mesi scorsi provammo il tablet, un prodottino che purtroppo avrebbe dovuto essere ottimizzato meglio nella scheda tecnica, perchè il potenziale in partenza era molto alto. Oggi mi trovo tra le mani il nuovo TCL 40 NXTPaper, smartphone con un display che ha un aspetto e una sensazione simili a quelli della carta, da qui il nome Paper. Non voglio dilungarmi troppo in questa introduzione, vi spiegherò di più durante la recensione: una precisazione però va fatta, questa è la versione T612B, per intenderci quella 4G e NON 5G.

Recensione TCL 40 NXTPAPER 5G

Design e Materiali

Non facciamoci strane idee, ragazzi: il TCL 40 Nxtpaper è uno smartphone economico, in fin dei conti, e lo si trova ad uno street price ormai di 150 euro su Amazon, il che al giorno d’oggi è praticamente una manna dal cielo. Ad ogni modo, esteticamente parlando, visto frontalmente sneza accendere lo schermo, non si distingue particolarmente, e ha tutta l’apparenza di essere un prodotto entry-level come tanti altri.

Il retro, invece, possiede qualche tratto distintivo in più degno di nota: innanzitutto vi dico che è diponibile in Blu, Bianco e nero, collrazion iche differiscono anche per le finiture, opache al tatto quella bianca e blu, e ruvida in stile OnePlus One o Asus Zenfone 9 nella versione black. Per il resto lo smartphone ha delle dimensioni umane, 168.16 x 75.53 x 7.89 ed un peso nella media, 195 grammi.

La dotazione è anche lei piuttosto standard, con altoparlante mono collocato in basso insieme al connettore USB-C, il microfono ed il jack da 3.5mm per le cuffie; a destra, poi, c’è il bilanciere del volume insieme al tasto power che integra il sensore biometrico, mentre a sinistra il solo carrellino per la SIM in formato Nano combinata ad una MicroSD.

Display

Il vero protagonista, tuttavia, è il pannello Nxtpaper, che ho apprezzato moltissimo, anche se tuttavia lo schermo da 6.78″ pollici in questione non segue una logica di giudizio tradizionale, e la sua finitura opaca riesce è la vera svolta. La ragione di questa efficacia risiede nell’attenzione che il pannello Nxtpaper riesce a catturare.

È un display opaco, che elimina efficacemente fastidiosi riflessi che ci rimbalzano su, garantendo dunque un’esperienza visiva piacevole. Inoltre, la sensazione tattile offerta da questo pannello è davvero unica: seppur nei primi giorni potrebbe sembrarvi molto strano, alla lunga vi confermo che diventa molto piacevole e rilassante nell’utilizzo, in quanto le dita scorrono molto più facilmente rispetto ad una finitura lucida qualunque.

Certo, va detto naturalmente che i colori non sono così vivaci come su display IPS o AMOLED, ma se acquistate uno smartphone con questa particolarità, sapete benissimo a cosa andate incontro. Inoltre sono supportati 90Hz come refresh rate massimo, perciò senz’altro non si può chiedere di più in questa circostanza.

Hardware e prestazioni

TCL 40 NXTPaper in versione 4G è uno smartphone economico in fin dei conti, soprattutto se pensiamo alle buone ottimizzazioni sul display che l’azienda ha inserito; la scheda tecnica va da sè che segue queste logiche, non a caso lo smartphone è mosso da una CPU Mediatek Helio G88, non proprio un fulmine nel panorama mobile, affiancata da una memoria RAM pari a 8GB (espandibile con ulteriori 8GB virtuali) e 256GB di storage interno. Nel caso foste disposti a spendere qualche decina di euro in più l’azienda ha recentemente rilasciato anche la variante 5G, la quale condivide ovviamente tutte le caratteristiche del display di questo modello, ma in più arriva con un hardware lievemente più al passo con i tempi, un Mediatek Dimensty 6020, certamente più performante in determinati contesti.

Tralasciando questi dettagli tecnici, a livello prestazionale questo smartphone cerca di fare il possibile, con una buona ottimizzazione software del produttore che sfrutta al massimo l’hardware in dotazione; non saranno assenti dei micro lag, degli sporadici rallentamenti nelle applicazioni e dei tempi di caricamento nell’apertura delle app un po’ sopra la media, ma secondo me tutto decisamente tollerabile in uno smartphone dal costo di circa 150 euro, cifra con la quale al giorno d’oggi è impensabile portarsi a casa uno smartphone degno di essere definito tale.

Sono tantissimi, infatti, gli smartphone anche da più di 200 euro che faticano ad offrire delle performance accettabili, anche con schede tecniche superiori ma con ottimizzazione software carente. Insomma, TCL seppur con un hardware di fascia bassa, è riuscita a portare a casa delle prestazioni nel complesso accettabili, non c’è che dire.

Per quanto riguarda il gaming, il TCL 40 NXTPaper ha superato la prova con un gioco graficamente impegnativo come Call of Duty, gestendo però tutte le impostazioni grafiche al minimo, senza grosse pretese. La risposta del touchscreen, che si sente simile alla carta, rende il gaming particolarmente divertente.

A livello di connettività, invece, lo smartphone supporta solo le reti 4G in questa variante, mentre è disponibile il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi a/c e l’NFC per i pagamenti cardless.

Software

Il dispositivo di casa TCL arriva con a bordo Android 13, senza personalizzazioni eccessive, ma con pochi e graditi ritocchini estetici che nella TCL UI 5.0 non sono mai invasivi, ma mantengono tutto il più vicino possibile a un’esperienza Android standard, cosa che personalmente trovo positiva.

Le personalizzazioni nel software di TCL sono quasi tutte strettamente legate al display, come la modalità lettura, che trasforma il display mostrando solo colori in bianco e nero, simile alla carta. Dispone anche della modalità comfort per gli occhi, che filtra la luce blu e regola la temperatura del colore per ridurre l’affaticamento degli occhi, ma anche permette di abbassare la luminosità del display con la modalità schermo più scuro per evitare affaticamento degli occhi durante la lettura al buio di notte. Infine, c’è un’interruttore per la modalità display alla luce del sole che aumenterà la leggibilità sotto la luce diretta del sole.

La funzione principale del TCL 40 NXTPaper è la modalità NXTPaper, per l’appunto: si può scegliere di impostarla come Carta a colori o Carta inchiostro, funzionalità per cui uno smartphone come questo nasce, senza troppi pensieri alla scheda tecnica o alle performance. Un po’ in stile Amazon Kindle, anche questo smartphone è in grado di offrire un’esperienza simile alla carta quando la modalità NXTPaper è attivata, particolarmente adatta alla lettura.

Fotocamera

Il TCL 40 NXTPaper è dotato di un obiettivo principale da 50MP f/1.8, ma scatta a 12MP fino a quando non attiviamo la modalità High Pixel nel menu. Il resto della comparto fotografico è composto da una lente ultra-wide da 5MP f/2.2 e una macro da 2MP f/2.4. Onestamente, sono rimasto sorpreso da come questa semplice configurazione possa catturare foto di qualità discreta, semplicemente puntando il soggetto e scattando.

Altri smartphone della stessa fascia di prezzo tendono a produrre foto sbiadite o leggermente fuori fuoco quando si tratta della messa a fuoco dell’immagine, ma questo non riguarda il TCL 40 NXTPaper. Inoltre, l’app della fotocamera è probabilmente una delle più intuitive che abbia mai visto, e questo lo rende potenzialmente più adatto ad un target di utenti meno esperti, che ricerca semplicità ed immediatezza.

La lente principale, dunque, è discreta in tutti gli scenari, fatica un po’ quando c’è poca luce ma riesce a portare a casa un risultato decente, soprattutto per scatti da condividere rapidamente sui social o in qualche chat di Whatsapp; la lente ultra-wide, invece, soddisfa un po’ meno, fatica a mantenere una buona definizione anche di giorno, dove gli scatti risulteranno poco definiti e a volte quasi sgranati.

Buona la selfie camera da 32MP f/2.0 montata a bordo, solo sufficienti i video che vengono catturati in 1080p 30fps, che peccano un po’ in termini di stabilizzazione, un po’ carente.

Autonomia

La capacità della batteria da 5010mAh è più che sufficiente, consentendo un utilizzo normale di quasi 2 giorni con un po’ di giochi, o comunque app più energivore. Grazie al display NXTPaper, il consumo energetico è contenuto, il che consente di far salire l’autonomia a valori lievemente sopra la media.

Tuttavia va anche detto che la batteria supporta la ricarica fino a 33W, con tempi 0-50% pari a circa 30 minuti, non tra i tempi più ristretti ma comunque decisamente confortevoli per la fascia di mercato in cui si trova.

Prezzo e considerazioni

Come vi ho detto più volte nel corso di questa recensione, TCL 40 NXTPaper in versione 4G è acquistabile ad un prezzo di poco superiore ai 150 euro, cifra che al giorno d’oggi ci consente, in tutta onestà, di acquistare ben poco di concretamente valido e utilizzabile nel quotidiano. Questo smartphone, nonostante le evidenti limitazioni dell’hardware, grazie ad una buona ottimizzazione nel complesso è utilizzabile, con soli pochi compromessi nei tempi di apertura delle app e nella fluidità generale, un po’ carente.

La chicca del display rappresenta la vera svolta: è questa la sua caratteristica chiave, quella che vi da quel quid in più affinchè possa essere questo smartphone la vostra scelta. Se non fosse per il display particolare, chiaramente, si fa un po’ di fatica a consigliarlo in toto, ma per il suo prezzo rimane comunque una pedina da tenere in considerazione.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le