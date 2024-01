Red Magic Shadow Blade GamePad 2: il nuovo gaming pad per smartphone è arrivato

Non solo smartphone da gaming per Red Magic: dopo il debutto dei nuovi top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3 è tempo di pensare anche agli accessori. Perfetti per gli ultimi flagship della compagnia, ma utilizzabili perfettamente con qualsiasi smartphone, Red Magic Shadow Blade GamePad 2 trasforma il tuo telefono in una vera e propria console portatile: ecco tutte le novità, insieme ai dettagli sul prezzo e su dove comprare questo gioiellino.

Red Magic Shadow Blade GamePad 2: caratteristiche e prezzo del nuovo controller da gaming (per smartphone)

Il nuovo Red Magic Shadow Blade GamePad 2 offre un look migliorato rispetto al predecessore, con un’impugnature più ergonomica: in questo modo l’esperienza è vicinissima a quella di un controller per console, per un’esperienza comoda e immersiva. Grazie al connettore Type-C non vi è alcun tipo di latenza; il dispositivo è compatibile con smartphone dai 110 ai 185 mm ed offre anche due pulsanti configurabili posizionati sul retro, oltre agli stick analogici frontali (con effetto Hall, per evitare fenomeni di drifting) e tutto il classico arsenale di tasti (compresi i trigger superiori).

Il pad è dotato di una porta Type-C inferiore: in questo modo quando il telefono è scarico è possibile metterlo in carica continuando tranquillamente a giocare. In confezione sono presenti anche due pratiche cover, in modo da proteggere entrambe le impugnature del dispositivo. Insomma ancora una volta il brand cinese (partner di Nubia) ha sfornato un prodotto completo a tutto tondo, stiloso ed adatto a chi punta a giocare con il massimo comfort.

Il nuovo controller per smartphone Red Magic Shadow Blade GamePad 2 ha debuttato ufficialmente sullo store del brand al prezzo di 94,9€ (nella sola colorazione Black). Il dispositivo è già disponibile all’acquisto e trattandosi dello store Global, ovviamente è presente anche la spedizione in Italia.

