Samsung Galaxy Watch 7: tanta batteria, ma solo su un modello

Potrebbe non sembrare un dettaglio di primaria importanza, ma sapere l’amperaggio della batteria ci permette di avere una stima dell’autonomia di uno smartwatch come Samsung Galaxy Watch 7. Sulla base delle indiscrezioni finora circolate in rete, la prossima generazione di smartwatch targata Samsung dovrebbe essere disponibile in più modelli del solito, e uno di questi dovrebbe vantare un amperaggio maggiore degli altri.

Le certificazioni ci svelano la batteria del prossimo Samsung Galaxy Watch 7 (Pro?)

Crediti: SafetyKorea

Certificata dall’ente sud-coreano SafetyKorea, la batteria che vedete nella foto qua sopra dovrebbe essere quella del vociferato Samsung Galaxy Watch 7 Pro. Fa riferimento al modello EB-BL705ABY, e la sigla “L705” si ricollega al fatto che la serie Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe comprendere tre modelli, siglati come SM-L30x, SM-L31x e SM-L70x.

In precedenza, la sigla SM-L70x era stata associata a un possibile Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, ma più recentemente i tre modelli sono stati indicati come Classic, Pro e una possibile variante rugged. La batteria in questione ha un amperaggio nominale di 578 mAh, 6 mAh sopra i 572 mAh nominali di Watch 5 Pro, il ché dovrebbe tradursi in una batteria da circa 600 mAh per Watch 7 Pro.

Gli attuali Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic montano una 425 mAh e offrono un’autonomia attorno alle 48 ore, mentre la 590 mAh di Watch 5 Pro gli fa toccare le 72 ore, numeri che potrebbero migliorare con Galaxy Watch 7 Pro grazie a un nuovo SoC a 3 nm.

